La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano sorpresi: “Brividi”

Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta sorpresi confessano: “Brividi”

Altra puntata oggi martedì 2 giugno 2020 de La vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano che non si sono fermati nemmeno in una giornata così importante per l’Italia intera. In questa giornata difatti si celebra ogni anno la nascita della Repubblica Italiana, festa che è uno dei simboli patri italiani. Il cerimoniale della manifestazione organizzata solitamente a Roma comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Italiana. Quest’anno le cose sono andate diversamente a causa del brutto virus che qualche mese fa ha colpito il nostro Paese e che ha contato numerosi morti sopratutto in Lombardia, in particolar modo a Codogno, luogo dove poche ore fa si è tenuta la manifestazione. Gesto fortemente simbolico per segnare in modo ancora più netto cosa è accaduto in questi mesi. Gesto che non è passato inosservato dai padroni di casa de La vita in diretta che, dopo aver visto le suggestivi immagini delle frecce tricolori, si sono detti emozionati esclamando entrambi:

“Queste immagini sono veramente da brividi”

La vita in diretta, Lorella Cuccarini ad Alberto Matano: “E’ stata una bella apertura”

Nella straordinaria puntata di oggi de La vita in diretta Lorella Cuccarini (che ieri ha fatto una gaffe in diretta) e Alberto Matano ci stanno ampiamente parlando della ricorrenza. Oggi, martedì 2 giugno 2020, oltre ad essere la festa della Repubblica Italiana è anche un segno di rinascita per tutto il nostro Paese che nei giorni passati ha tanto sofferto. “E’ stata una bella apertura” ha confessato Lorella Cuccarini al suo collega Alberto Matano il quale ha risposto: “Abbiamo cominciato con questo spettacolo delle frecce tricolori che hanno sfrecciato stamattina sull’Altare della Patria“.

Alberto Matano a Lorella Cuccarini a La vita in diretta: “Immagini bellissime”

“Immagini bellissime. Festa della Repubblica insolita” ha ammesso Alberto Matano durante la fase d’apertura della puntata di oggi de La vita in diretta in compagnia della collega Lorella Cuccarini. “Festa della Repubblica che per noi è anche festa di rinascita” ci ha fatto notare il padrone di casa spiegandoci che da domani saranno aperti i confini tra le regioni e quindi ci si potrà muovere con molta più libertà (cosa che ci aveva già anticipato ieri).