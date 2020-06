Ogni mattina, Alessio Viola battuta su Adriana Volpe: “Mi ha fatto bene”

Adriana Volpe e Alessio Viola pronti per Ogni mattina. Lui ironizza: “Mi ha fatto bene”

Su Tv8 Alessio Viola e Adriana Volpe conducono Ogni mattina dal 29 giugno dalle ore 10 alle 14. Il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento sarà live: una finestra sull’Italia e sul mondo che mette al centro la cronaca, la vita quotidiana, le persone. E’ una grande novità nel palinsesto di Tv8 condotta da Adriana Volpe, volto popolare del mattino e da Alessio Viola, voce dell’informazione Sky il quale, in una recente intervista rilasciata al portale TvBlog, ha ironizzato sulla sua futura compagna d’avventura. L’occasione gli si è presentata quando alla collega è stato chiesto quanto abbia influito il Grande Fratello Vip sulla nuova avventura, la Volpe ha riconosciuto l’importanza della sua precedente avventura e a tal proposito è intervenuto Alessio Viola:

“Anche io voglio ringraziare tutti gli autori di Grande Fratello Vip perché penso che anche a me ha fatto molto bene”

Ogni mattina, Adriana Volpe sul Grande Fratello Vip confessa: “Mai successo in tanti anni”

Non ha esitato Adriana Volpe (che ha confessato di essersi giocata tutto) quando le è stato chiesto di descrivere l’importanza della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La conduttrice ha ammesso che l’avventura all’interno della casa più spiata d’Italia le è stata molto d’aiuto per la nuova avventura accanto ad Alessio Viola: Ogni mattina. Ai microfoni di Blogo la Volpe ha dichiarato:

“Io devo tantissimo al GF Vip perché mi ha fatto conoscere al grande pubblico come mai è successo in tanti anni e quindi devo ringraziare tutto: Alfonso Signorini, gli autori, i miei compagni di viaggio ma sopratutto il pubblico, è grazie a loro che sono qua”

Alessio Viola su Adriana Volpe a Ogni mattina confessa: “Andrò a prenderla io”

E’ dunque la prima vola che il canale Tv8 lancia una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina, produzione tra l’altro molto impegnativa (come la stessa Volpe ha dichiarato) coinvolgendo, oltre Adriana Volpe e Alessio Viola a Ogni mattina, molti altri autori. I temi trattati sono tanti e diversi tra loro: attualità, costume, società, costume, spettacolo, tutorial e tanto altro.. Ma come saranno divisi gli argomenti ai due conduttori? Su questo ha ironizzato Adriana Volpe la quale, camminando in avanti ha ironicamente confessato: “Io farò sempre un passo indietro“, ha subito replicato Alessio Viola: “Sarò io a coinvolgerla nei momenti in cui si parlerà di attualità: non saranno incursioni ma andrò a prenderla io“