Barbara d’Urso, Costantino Della Gherardesca confessa: “Una martire”

Costantino Della Gherardesca su Barbara d’Urso svela: “Penso sia una martire”

Costantino Della Gherardesca è tornato recentemente in Tv alla conduzione del programma Resta a casa e vinci in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai2. In questi giorni è uscito nelle migliori librerie anche il suo libro La religione del lusso. Ma non è finita qua perchè in queste ore il conduttore ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi per parlare proprio del suo libro e del suo nuovo programma. E in questa occasione il giornalista gli ha fatto presente che nel suo libro parla di una seria di personaggi del mondo dello spettacolo che indica come santi protettori di lusso, tra i quali Barbara d’Urso. A quel punto Costantino Della Gherardesca, parlando proprio di quest’ultima, ha rivelato:

“Penso che Barbara d’Urso sia una martire perchè viene accusata di fare una Tv trash…Ma chi la critica non passa certo il tempo a intervistare premi Nobel…”

Paola Perego, Costantino Della Gherardesca dichiara: “Dove c’è lei ci sono momenti d’arte”

Successivamente il giornalista del settimanale Oggi ha fatto presente a Costantino Della Gherardesca che un altro personaggio che ha indicato come santo protettore del lusso nel suo libro è Paola Perego. E su quest’ultima il conduttore di Resta a casa e vinci su Rai2 non ha dubbi:

“Dove c’è lei ci sono momenti d’arte, di estasi…Ho elencato tre incidenti diplomatici in Tv nel libro…E in tutti c’era Paola Perego…Lei è un magnete che catalizza l’espressione artistica, la paragono a Benedetta di Lourdes…”

E chissà cosa avrà da dire a tal proposito la diretta interessata. Una cosa è certa: Costantino Della Gherardesca, anche nel suo libro, ha dimostrato di non avere affatto peli sulla lingua.

Ballando con le stelle, Costantino Della Gherardesca confessa: “Sarà una prova difficile”

A Settembre Costantino Della Gherardesca sarà impegnato come provetto ballerino di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. E su questa nuova sfida il conduttore, il quale ha recentemente rilasciato un’intervista su Nuovo Tv, ha rivelato: “Sarà una prova difficile, ma io vado per vincere…” Il presentatore di Resta a casa e vinci riuscirà davvero a conquistare tutti?