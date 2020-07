Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 6: “Suor Angela in azione” (FOTO)

Nelle scorse settimane gli attori di Che Dio ci aiuti 6 sono tornati sul set per girare le nuove puntate della sesta stagione della fortunata fiction di Rai1. Protagoniste della serie sono Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci che vestono i panni della Madre Superiora Suor Costanza e di Suor Angela. Le nuove puntate sono ancora in fase di registrazione e spesso i vari attori condividono sui loro social foto e video mentre girano. E pochi minuti fa Elena Sofia Ricci ha postato, sul suo profilo instagram, una foto sul set con questo commento: “#CheDiociaiuti…Suor Angela in azione”

Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni e data di messa in onda

Il post con il quale Elena Sofia Ricci (che ha fatto una confessione recentemente) annuncia il ritorno in azione di Suor Angela è visibile sopra. Nel frattempo per quanto riguarda altre anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6 nei giorni scorsi sono stati presentati i Palinsesti Rai 2020/2021 e la messa in onda della serie è prevista per la primavera 2021. Non c’è ancora una data precisa ma la possibilità annunciata nelle scorse settimane dall’attrice toscana di andare in onda a riprese ancora in corso è sfumata. In primavera dunque vedremo cosa succederà a Suor Angela e Suor Costanza ed a tutte le ragazze del convento.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6: Azzurra (Francesca Chillemi) abbraccia la vocazione

Francesca Chillemi nei giorni scorsi ha annunciato una new entry nel cast sui suoi social. Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 invece si apprende che il suo personaggio Azzurra Leonardi abbraccerà la vocazione e poi sarà turbata per l’arrivo di una bambina. Quest’ultima è molto preziosa per Azzurra poiché ha ricevuto il cuore del piccolo Davide. Infine Nico e Ginevra saranno sul punto di sposarsi ma l’arrivo di Monica Giulietti (Diana Del Bufalo) scombinerà i loro piani.