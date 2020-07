Roberta Morise, flirt con un cantante de Il Volo? Esplode il gossip

Roberta Morise, nuovo amore per la conduttrice de I Fatti Vostri? Il gossip

In estate è tempo di nuovi amori, si sa. La calda stagione è da poco cominciata e con essa stanno sbocciando tutte le nuove coppie che, naturalmente, stanno facendo esplodere il gossip. Stavolta nel mirino c’è finita l’ex conduttrice de I Fatti Vostri, Roberta Morise, che qualche mese fa si vociferava stesse con il cantante Eros Ramazzotti (relazione prontamente smentita da entrambi). Pochi minuti fa a lanciare la bomba è stato il sempre informato Dagospia il quale ha parlato di un presunto flirt tra Roberta Morise e il giovane cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto.

Roberta Morise avvistata in compagnia di Ignazio Boschetto de Il Volo, nuova fiamma?

Roberta Morise ha rotto il silenzio accantonata la conduzione de I Fatti Vostri e ha messo a tacere i rumors sulla presunta relazione d’amore con il cantante Eros Ramazzotti, ora pare si sia dedicata ad un nuovo amore. Anche stavolta si tratta di un cantante ma molto più giovane di lei. La persona in questione è Ignazio Boschetto, meglio conosciuto per essere il cantante del gruppo musicale Il Volo. La notizia è stata data da Dagospia il quale ha parlato di frequentazione cominciata più o meno a fine giugno. Roberta Morise e Ignazio Boschetto de Il Volo sono stati visti insieme in Calabria, precisamente sul lungomare di Cirò Marina e poi ieri sera è arrivata la conferma di un possibile rapporto tra i due.

Roberta Morise, la dedica al cantante e presunto nuovo amore Ignazio Boschetto: “Promessa mantenuta”

Roberta Morise (che presumibilmente parteciperà a Tale e quale show), così come riporta Dagospia, è stata avvistata qualche giorno fa in compagnia del giovane cantante Ignazio Boschetto, i due si trovavano in Calabria insieme poi ieri sera la grande svolta: l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha pubblicato tramite Instagram Stories un video in cui si intravede chiaramente la replica di un programma televisivo nel quale è comparso Ignazio. La didascalia scelta dalla conduttrice è piuttosto chiara: “Promessa mantenuta” con tanto di risata e cuoricini.