Uomini e Donne, Giovanni Conversano chiarisce: “Avremo solo un bebè”

Giovanni Conversano del Trono Classico di Uomini e Donne confessa: “Avremo solo un bebè”

Nell’intervista rilasciata al settimanale Di Più l’ex tronista di Maria De Filippi ha annunciato che presto diventerà padre bis. In questa occasione Giovanni Conversano di Uomini e Done ha anche rivelato che ci potrebbe essere la possibilità che la sua compagna possa mettere al mondo due gemelli perchè ci sono stati dei valori che lo hanno fatto pensare. Oggi Giovanni Conversano, al settimanale Nuovo, ha voluto fare chiarezza su tutta questa faccenda, confessando: “Avremo solo un bebè, che nascerà tra Febbraio e Marzo…” E se sarà un maschio o una femmina, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato schiettamente: “Essendo però alla decima settimana ancora non possiamo sapere questi dettagli…”

Uomini e Donne, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli presto sposi? Lui frena: “Diamo la precedenza alla gravidanza”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi fatto presente a Giovanni Conversano che avrebbe dovuto sposarsi con la sua compagna Giada Pezzaioli già questa Estate: “Come mai avete rimandato?” E l’ex tronista di Maria De Filippi ha immediatamente rivelato che le nozze sono state posticipate per via dell’epidemia da coronavirus in Italia. Successivamente l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha anche confidato:

“Ora vogliamo dare precedenza alla gravidanza, quindi ci sposeremo nel 2022…”

Il giornalista però non si è dato affatto per vinto, domandando all’ex fidanzato di Serena Enardu: “Come mai allora le ha regalato un anello?” E a quel punto l’uomo, con estrema schiettezza, ha spiegato di averglielo donato come augurio per la nuova nascita.

Giovanni Conversano confessa: “Farò la proposta a Giada il prossimo anno”

Sul finire di questa intervista al magazine Nuovo, Giovanni Conversano ha poi confessato che la proposta di matrimonio vera e propria a Giada Pezzaioli la farà il prossimo anno: “Sto solo aspettando che la situazione nel mio settore lavorativo riparta un po’…Stiamo soffrendo molto…” L’ex tronista di Uomini e Donne, la cui ex ha rivisto Pago, farà davvero il prossimo anno la proposta di matrimonio alla madre dei suoi figli?