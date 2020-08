Elisabetta Gregoraci prima di Battiti Live rivela: “Abbiamo avuto timore”

Scritto da Liliana Morreale , il 3 Agosto, 2020 , in Programmi Tv

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci rivela: “Temevamo di non andare in onda”

Questa sera 3 agosto andrà in onda la seconda puntata di Battiti Live, programma di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che ha il merito di essere il primo programma a riportare la musica Live in televisione dopo l’emergenza del coronavirus. E proprio sull’emergenza sanitaria, stando alla dichiarazioni riportate su TvMia, la showgirl ha ammesso di aver avuto timore:

“Quest’anno temevamo di non andare in onda, a causa del coronavirus: invece per fortuna alla fine ce l’abbiamo fatta”

ed inoltre ha voluto anche ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di tale evento in maniera sicura, nel pieno rispetto delle norme.

Elisabetta Gregoraci su Battiti Live ammette: “C’è uno spettatore particolare”

Nonostante i problemi dovuti all’emergenza sanitaria, è stato possibile realizzare Battiti Live che sta andando in onda su Italia 1 ogni lunedì sera e che per il quarto anno consecutivo vede alla conduzione Elisabetta Gregoraci. Tuttavia questa edizione e più particolare delle altre per lei, la conduttrice infatti ha ammesso:

“Quando vado in scena sono sempre molto emozionata, come fosse la prima volta: ho sempre l’adrenalina al massimo. Anche perché tra gli spettatori ce ne è uno molto particolare mio figlio Nathan Falco”

Il figlio avuto con l’ex marito Flavio Briatore adesso ha dieci anni ed essendo un grande appassionato di musica spesso va a trovare la madre in Puglia, la trasmissione infatti si registra a Otranto, così oltre a passare del tempo con lei si gode lo spettacolo e la musica dal vivo

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci: “Molti cambiamenti a causa della situazione”

Elisabetta Gregoraci, che in una recente intervista si è detta molto colpita, in conclusione ha dichiarato che quest’anno Battiti Live ha subito molti cambiamenti vista la situazione sanitaria:

“La trasmissione non si sposta più tra diverse località ma ora è fissa ad Otranto. E poi il pubblico è molto ridotto”.

Infine tra i cantanti che si esibiranno oggi ci saranno Fedez, Nek, Annalisa e Baby K