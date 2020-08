Ballando con le stelle 2020 Samuel Peron coronavirus, Selvaggia Lucarelli: “Girate notizie inesatte”

In queste ore sta circolando la notizia che una coppia di Ballando con le stelle 2020 sia risultata positiva al coronavirus, nello specifico si tratterebbe dell’attrice Rosalinda Celentano e del ballerino Samuel Peron. Adesso a chiarire meglio come stanno le cose ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, una dei giudici del programma di Milly Carlucci. L’opinionista infatti, in una storia su instagram, ha rivelato che stanno circolando notizie non veritiere: “Sono girate notizie inesatte”. E poi ha aggiunto che Rosalinda Celentanon non ha il Covid-19 mentre invece il ballerino Samuel Peron è positivo al coronavirus

Samuel Peron ha il coronavirus, Selvaggia Lucarelli spiega: “Sta bene per fortuna”

Durante la puntata odierna di Ogni Mattina, Giovanni Ciacci ha lanciato la notizia della positività al coronavirus di Samuel Peron e Rosalinda Celentano, parlando appunto di tragedia in atto per Ballando con le stelle 2020 e Milly Carlucci. Pochi minuti fa, Selvaggia Lucarelli ha spiegato che Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Covid-19 mentre Samuel Peron è positivo, subito dopo però la giurata della trasmissione del sabato sera di Rai 1 ha chiarito quali sono le attuali condizioni di salute del ballerino di Ballando 2020: “Sta bene per fortuna” aggiungendo che come molti altri volti noti positivi al virus anche il ballerino professionista aveva trascorso le vacanze in Sardegna.

Samuel Peron positivo al coronavirus, Ballando con le stelle 2020 verrà sospeso?

La rettifica di Selvaggia Lucarelli se da un lato chiarisce che Rosalinda Celentano non ha il coronavirus, dall’altro la conferma della positività di Samuel Peron al coronavirus è un problema per la trasmissione di Milly Carlucci. Ballando con le stelle 2020 infatti sarebbe dovuto partire il 12 settembre, dopo essere stato già sospeso a marzo. Adesso cosa succederà? Per il momento non ci sono notizie ufficiali ma è molto probabile che venga nuovamente sospeso.