Cecilia Rodriguez tradita da Ignazio Moser? Amica: “Beccato prima che…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lui l’ha tradita? Un’amica: “Beccato prima che potesse riuscirci”

Da qualche mese Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati al centro del gossip per il loro allontanamento e le voci che si sono susseguite su questo. La coppia nata sotto i riflettori della seconda edizione del Grande Fratello Vip, con un tradimento evidente ai danni di Francesco Monte ex dell’argentina, sembrava più unita che mai reduce anche dalla quarantena trascorsa insieme in Trentino. L’addio ha riempito pagine del gossip ma adesso sembra che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci stiano riprovando. Chi conosce bene entrambi i ragazzi ha svelato a DiPiù ulteriori dettagli sul loro allontanamento. Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez?

“Lui non è stato infedele, ma solo perchè lei lo ha beccato prima che potesse riuscirci. Ha scoperto che aveva flirtato in modo abbastanza esplicito con un’altra ragazza, una chef argentina residente a Madrid”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, rivelazione di un’amica: “Lei l’ha perdonato”

La coppia di recente è stata avvistata prima a Courmayeur poi a passeggio per le strade di Milano. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati anche alla Mostra del Cinema di Venezia ma si sono presentati separati, in giorni diversi. Come mostrano le foto e i video postati sui loro rispettivi profili social ci stanno riprovando. Un’amica al settimanale DiPiù ha confermato che “Cecilia ha perduto Ignazio, lo ama troppo e non voleva più stare senza di lui”. C’è anche chi dice che Cecilia Rodriguez ha imparato bene dalla sorella Belen Rodriguez le tecniche per prendersi la ribalta e alimentare il gossip. Intanto negli ultimi giorni un’altra amica di Cecilia Rodriguez ha svelato nuovi retroscena sul rapporto con Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme: Belen torna da Stefano De Martino?

Ora che la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra continuare, gli esperti di gossip hanno lanciato il colpo di scena che potrebbe avvenire nelle prossime settimane: Belen torna con il marito Stefano De Martino dopo il gesto fatto della sorella? Lo scopriremo.