GF Vip AresGate, Lory Del Santo su un’attrice: “Denunciata la scomparsa”

Grande Fratello Vip AresGate, Lory Del Santo su un’attrice: “Denunciata la scomparsa”

C’è veto sull’AresGate in tv. Il caso sollevato da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip non è più discutibile nei salotti. Prima del blocco Lory Del Santo a Mattino 5 si è detta a conoscenza di alcuni particolari inquietanti, raccontando che un’attrice di The Lady ha fatto parte della stessa setta di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco e successivamente si sono perse le tracce. A NuovoTv Lory Del Santo sull’AresGate sull’attrice Reda Lapaite scomparsa ha confessato che dopo aver interrotto i rapporti con lei, ha studiato il momento giusto in cui suo marito era fuori casa e con una auto è andata a casa di lui in Toscana e ha ritirato le sue cose:

“So che lui aveva denunciato la scomparsa di Reda. Poi però non ho più avuto notizie”.

GF Vip AresGate, Lory Del Santo sull’attrice Reda Lapaite: “Il marito non ha trovato nulla”

Durante la confessione sull’AresGate, rilasciata a NuovoTv, Lory Del Santo ha svelato che l’attrice sparita era stata Reda Lapaite, fidanzata di Francesco Testi (che ha fatto rivelazioni sull’AresGate dopo le scoppio al GF Vip) che ora si fa chiamare Giulia Rebel. La showgirl in una delle recenti puntate di Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi aveva rivelato che Reda Lapaite aveva fatto perdere le sue tracce dopo la firma del contatto con la Ares Film:

“A quel punto mi disse non avrebbe più avuto un numero di telefono. Rimase a Roma, doveva stare con questo gruppo in luogo in campagna, ma non ho dettagli precisi”.

L’attrice avrebbe anche tagliato i ponti con il marito toscano: “Quando lui è rientrato non ha più trovato nulla di lei”.

AresGate GF Vip, attrice Reda Lapaite (Giulia Rebel): “Ho cambiato strada”

Dopo le rivelazioni sull’AresGate di Lory Del Santo su un’attrice sparita, Reda Lapaite (Giulia Rebel) ha rotto il silenzio sui social, sostenendo che conoscere quelle persone della società di produzione le ha cambiato la vita. Ha fatto esperienze lavorative grazie alle quali è cresciuta professionalmente e ha trovato anche supporto quando ne aveva bisogno: