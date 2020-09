Unomattina in famiglia, Timperi: “Ho pagato il prezzo di certe scelte”

Tiberio Timperi, Unomattina in famiglia: “Mi sono rifiutato di mandare in onda una foto”

Sabato scorso è ripartito Unomattina in famiglia, lo storico programma di Raiuno condotto, ancora una volta, da Tiberio Timperi e Monica Setta. Grande successo per la prima puntata che ha raggiunto il 21% di share. Tiberio Timperi, in un’intervista al settimanale RadiocorriereTv, ha parlato di Unomattina in famiglia e di com’è cambiata la sua vita dopo la pandemia. Per il giornalista il programma di Raiuno è così seguito perché “non spinge sul pedale del voyerismo e del sensazionalismo”. A tal proposito Timperi svela un particolare:

“in passato mi sono rifiutato categoricamente di far vedere la foto di un bambino morto, minacciando di lasciare il programma. La foto non è stata mandata in onda. Ho pagato il prezzo di certe scelte, perché io pago sempre, nel bene e nel male”.

Tiberio Timperi ci mette la faccia sempre e comunque.

Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi: “La nostra forza è la genuinità”

Tiberio Timperi, finite le vacanze, è tornato al timone di Unomattina in famiglia che va in onda su Raiuno il sabato e la domenica mattina. Il giornalista non nasconde che la pandemia ha minato un pò la serenità del programma: il silenzio in studio è surreale e rispettare tutte le regole anti-Covid non è facile, soprattutto per uno come lui che è molto fisico. Timperi afferma che il successo di Unomattina in famiglia è nella genuinità: “Io sono come appaio e questo il pubblico lo ha capito e lo apprezza. La televisione è una cartina tornasole, non puoi recitare”.

Tiberio Timperi di Unomattina in famiglia svela com’è cambiata la sua vita dopo la pandemia

La pandemia ha stravolto il mondo e cambiato la vita di tutti. A riguardo Tiberio Timperi osserva: “Ho avuto la consapevolezza che si nasce e si muore soli. Ho capito che servono molte meno cose di quelle che abbiamo”. L’appuntamento con Unomattina in famiglia è il sabato alle 8:30 e la domenica alle 6:30 su Rai1. Accanto a Tiberio Timperi Monica Setta che è tornata alla conduzione.