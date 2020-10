Massimiliano Morra al GF Vip, Costanzo: “Stupito che abbia accettato”

Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo su Massimiliano Morra: “Stupito abbia accettato”

Questa nuova edizione del GF Vip è iniziata da poco meno di un mese. E sicuramente uno dei concorrenti che più ha fatto discutere il pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio Massimiliano Morra. Su quest’ultimo è venuto fuori che in passato ha avuto una finta relazione con Adua Del Vesco. Ma non è finita qua perchè una signora ha scritto un’email alla rubrica di Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo in cui ha riportato un altro gossip su Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip: “Circola voce che finga di essere fidanzato perchè non vorrebbe avere flirt all’interno della casa…Nel reality certe dinamiche sono studiate a tavolino?” E a quel punto il marito di Maria De Filippi ha rivelato che in nessuna trasmissione (compreso i reality) è mai tutto reale, e successivamente si è detto assai sorpreso che Massimiliano Morra abbia accettato di entrare nella Casa:

“Mi stupisce che uno come Morra, che nel mondo dello spettacolo fa parte da un po’, abbia accettato di partecipare al gioco senza tenere conto delle regole…”

GF Vip concorrenti, Maurizio Costanzo confessa: “E’ normale che dietro ci siano mani e voci terze”

Ritornando invece al quesito posto dalla lettrice di Nuovo sul fatto che nei reality ci siano dinamiche studiate a tavolino, Maurizio Costanzo ha poi aggiunto senza indugio alcuno:

“I concorrenti dei reality come quelli del Grande Fratello Vip sono lasciati più o meno lasciati liberi di agire, ma dietro è inevitabile che ci siano le mani e voci terze che danno qualche spintarella in favore auditel…”

Insomma il marito di Maria De Filippi, il quale ha espresso la sua opinione sul coming out di Garko, ha anche dichiarato di credere che comunque i concorrenti del GF Vip (e non solo) siano in qualche modo imbeccati dagli autori a comportarsi in un determinato modo nel tentativo di aumentare gli ascolti. Avrà ragione?

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5: i dubbi degli altri concorrenti

Nel momento in cui Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno rivelato di non aver mai avuto una storia, gli altri concorrenti del GF Vip si sono fatti tante domande. E tra loro c’è anche chi ha pensato che Massimiliano Morra, sul quale anche Tommaso Zorzi ha espresso delle perplessità, e Adua Del Vesco stiano seguendo un copione ben preciso per far parlare di loro ogni puntata.