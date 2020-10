Pomeriggio 5, Lory Del Santo su Franceska Pepe: “Mi ha telefonato e…”

Lory Del Santo, retroscena su Franceska Pepe: “Al telefono mi disse che aveva capito come girava il mondo”

Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque si è parlato brevissimamente di alcuni presunti fidanzati di Soleil Sorge oltre al gossip inerente a Guenda Goria e a Franceska Pepe, la vulcanica ex concorrente del Grande Fratello Vip in grado di far arrabbiare i suoi inquilini in un secondo. Oggi in studio l’ex fidanzato di Franceska (Gianluigi Tumoletti) e Lory Del Santo hanno svelato dei retroscena, soprattutto lei:

“Le Pepe mi chiamò mentre ero in vacanza e io che ero gentile le ho chiesto della scuola e lei mi rispose ‘Ma quale scuola? Ormai ho capito come gira il mondo’. Allora potrebbe spiegarcelo lei come funziona il mondo”.

Pomeriggio Cinque, Gianluigi Tumoletti sulla sua ex Franceska: “L’ho amata abbastanza”

Sempre a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ospitato Gianluigi Tumoletti, ex fidanzato di Franceska Pepe: i due sono stati insieme 3-4 anni e “non le ho mai chiesto dove prendesse tutte quelle cose lussuose. Non volevo discussioni e volevo avere una relazione serena”. Molti inquilini della casa hanno fatto delle allussioni pesanti su Franceska Pepe, tanti le hanno detto addirittura di tornare dal suo amico Vittorio Sgarbi. Sempre il suo ex ha dichiarato: “L’ho amata abbastanza”, supportato da Lory Del Santo però: “La loro era una relazione focosa, un vulcano”.

Franceska Pepe, paparazzo critica l’ex fidanzato a Pomeriggio 5: “Hai la bocca larga”

Nonostante si parli di Franceska Pepe bisessuale, oggi a Pomeriggio 5 è stato ospite il suo ex che ha dichiarato candidamente che non le ha mai chiesto da dove venissero le cose lussuose che sfoggiava. Alex Fiumara (paparazzo) l’ha un po’ criticato per le rivelazioni su Franceska Pepe: “Hai la bocca larga per andare in televisione e dire questo, che dà adito a tante allusioni”.