Tommaso Zorzi lascia GF Vip? Scontro con gli autori: “Mi state boicottando”

Scritto da Marco Santoro , il 15 Ottobre, 2020 , in Grande Fratello

Tommaso Zorzi in crisi, lascia Grande Fratello Vip dopo lo scontro con gli autori: “Mi state boicottando”

Nella Casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è in crisi. Nelle ultime ore l’influencer milanese si è mostrato molto sofferente a causa dei malumori nati dopo la puntata di lunedì scorso e sembra aver perso l’energia dei primi giorni. Tommaso Zorzi ha avuto anche uno scontro con gli autori del GF Vip, a un certo punto si è tolto addirittura il microfono e, richiamato da loro in più occasioni, lui ha sbottato:

“Allora io penso che voi mi stiate boicottando io non posso essere microfonato quando sono esaurito perché sono pazzo”.

Tommaso Zorzi lascia Grande Fratello Vip? Sarebbe questa l’intenzione del concorrente di Alfonso Signorini, molto amato e sostenuto dal pubblico, che ha ammesso di sentirsi solo, di non riuscire davvero a continuare questa esperienza e di avere l’ansia: “Ho bisogno della mia casa, dei miei amici, non sto bene affatto”.

Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi in crisi. Claudio Sona concorrente in soccorso da lui?

Continuano i malumori di Tommaso Zorzi nella Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, infatti, l’influencer si è lasciato andare a un lungo sfogo dopo una crisi, sostenendo di essere davvero in crisi e di gestire male tutto, di essere consapevole dei suoi limiti e di avere delle gravi mancanze:

“Non fatemi parlare, per me questa è una situazione molto complicata, sono veramente a pezzi”.

Proprio per arginare anche un abbandono di Tommaso Zorzi, potrebbe entrare presto come concorrente Claudio Sona al Grande Fratello Vip. Il primo tronista gay di Uomini e Donne è un amico di Tommaso Zorzi (Signorini ha svelato un retroscena) e con lui potrebbe ritrovare la voglia di continuare la sua avventura in questa quinta edizione.

Grande Fratello Vip: Claudio Sona concorrente? La decisione dopo la crisi di Tommaso Zorzi

Con Tommaso Zorzi Claudio Sona ha condiviso una vacanza insieme in Sicilia. Di recente, infatti, si è aperta l’ipotesi di fare entrare nella Casa del GF Vip un altro personaggio gay come svelato di recente a Pomeriggio 5. La certezza si avrà molto presto quando Alfonso Signorini rivelerà l’identità del nuovo Vip. Ricordiamo che sono previsti nuovi ingressi dal momento che GF Vip durerà fino a febbraio 2021.