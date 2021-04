Monica Setta parla del suo libro: “Abituata a tenere tutto sotto controllo”

Monica Setta svela come fa quadrare i conti: “Sono abituata a tenere tutto sotto controllo”

Monica Setta, che conduce con successo Unomattina in Famiglia il sabato e la domenica su Rai1 con Tiberio Timperi, ha scritto un libro interessante e molto utile: “Quadrare i conti-Manuale di economia per le famiglie” edito da Rai Libri. Il libro, come ha svelato la giornalista in un’intervista al RadiocorriereTv, “vuole rendere più semplice e appetibile una materia apparentemente ostica come l’economia e che nessuno vuole trattare”. Nel libro Monica Setta dà consigli di economia domestica agli italiani. Ma come fa la conduttrice di Unomattina in Famiglia a far quadrare i suoi conti?

“Sono abituata da sempre a tenere tutto sotto controllo e a fare delle spese solo se sono coperte. Faccio come se si trattasse di una finanziaria, prima trovo la copertura di spesa e poi faccio lo stanziamento. Sono una cittadina molto attiva e presente, responsabile delle mie azioni, attenta all’andamento dei mercati, allo spread”.

Unomattina in Famiglia: i consigli di economia di Monica Setta

Monica Setta, che l’altro giorno ha presentato il suo libro anche a Storie Italiane da Eleonora Daniele, nell’intervista al RadiocorriereTv rivela quali sono le regole base per gestire in modo attento e oculato le proprie risorse. Innanzitutto non bisogna fare mai il passo più lungo della gamba; è necessario saper aspettare quando si vogliono fare degli investimenti; bisogna differenziare l’investimento cercando di diversificare tra immobiliare, fondi, valute, titoli azionari. Dice Monica Setta:

“Questo libro insegna a capire che in economia tutto è relativo e che non bisogna mai valutare il singolo dato ma l’insieme esercitando la dote dell’equilibrio”.

Monica Setta confessa: “Sono convinta che la ripresa dell’economia ci sarà”

Dopo ogni crisi economica c’è una grande ripresa, sarà così anche stavolta? Risponde Monica Setta: “Sono convinta che la ripresa dell’economia ci sarà congiuntamente alla ripresa della domanda”. L’appuntamento con Monica Setta è a Unomattina in Famiglia (che ieri ha raggiunto il 24% di share) ogni weekend.