Elettra Lamborghini senza vestiti sui social: “Ora ho la vostra attenzione”

Elettra Lamborghini, annuncio senza veli su Instagram: “Ora ho la vostra attenzione”

Come al solito non è mai banale Elettra Lamborghini, l’ereditiera anche oggi ha deciso di intervenire sui social a modo suo, sorprendendo. Reduce dal successo come opinionista dell’Isola dei famosi, Elettra si è rituffata nel suo habitat naturale, ovvero il mondo della musica. Da qualche settimana la Lamborghini in versione cantante ha lanciato il suo singolo Pistolero, nient’altro che una bella anteprima del suo nuovo EP. E’ in arrivo una splendida notizia per i tanti fan della Lamborghini, da mezzanotte infatti uscirà in versione digitale l’ultima fatica discografica di Elettra:

ORA CHE HO LA VOSTRA ATTENZIONE questo post é solo per ricordarvi che stasera a mezzanotte esce il mio EP “TWERKING BEACH. PRONTI A BALLAREEE?

questa la didascalia dell’ultimo post pubblicato sul proprio account Instagram da Elettra Lamborghini, che senza veli, ha scelto di catturare l’attenzione mostrandosi in tutta la sua grazia.

Elettra Lamborghini manda in visibilio i fan: “Ti amiamo”

Elettra Lamborghini non perde mai un’occasione per sorprendere i milioni di follower che è in grado di vantare via Instagram. La cantante ha infatti voluto ricordare ai suoi fan l’uscita del suo ultimo EP Twerking Beach, prevista per mezzanotte. Apparire senza veli non è mai stato un problema enorme per la simpatica artista, che ha infatti voluto approfittare nuovamente di questa sua peculiarità per informare tutti dell’uscita del suo EP. I fan, come si nota dai commenti, hanno decisamente apprezzato: “Ti amiamo” – è uno dei tanti commenti di approvazione apparsi sotto il post Instagram pubblicato in queste ore da Elettra Lamborghini – .

Elettra Lamborghini su Twerking Beach: “Volevo far ballare la gente in spiaggia”

Elettra Lamborghini, protagonista di una confessione sull’Isola dei famosi in queste ore, ha rivelato il suo intento con l’uscita di Twerking Beach: “Volevo far ballare la gente in spiaggia” – ha rivelato la cantante – .