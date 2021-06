Tommaso Zorzi non sarà al Gay Pride di Milano: “Mi dispiace molto”

Tommaso Zorzi non parteciperà al Gay Pride di Milano: “Mi spiace non poterci essere quest’anno”

Oggi è una giornata molto importante per tutto il mondo LGBTQ+ a Milano. Il motivo? Si celebra la giornata del Gay Pride. Ovviamente non ci sarà la classica parata come ai tempi in cui non c’era questa brutta pandemia da Covid – 19, ma comunque la comunità non si è certo data per vinta decidendo di celebrare questa giornata in un altro modo. Purtroppo oggi non ci sarà Tommaso Zorzi, il quale ha sempre lottato per la comunità. E proprio per questo motivo il giovane influencer ha deciso di pubblicare un post su instagram facendo sapere a tutti di essere assai dispiaciuto di non poter partecipare al Gay Pride di Milano di quest’anno perchè è al momento in Puglia, aggiungendo che comunque ci sarà con il cuore:

“Oggi a Milano si tiene il Pride…Mi spiace davvero tanto non esserci quest’anno, ma w il Pride sempre…”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani in Puglia. L’influencer: “Qua è una meraviglia”

Tommaso Zorzi, come detto precedentemente, è in Puglia sia per passare le vacanze che per assistere alle registrazioni del Battiti Live condotto dalla sua amica Elisabetta Gregoraci. Al suo fianco c’è il suo fidanzato Tommaso Stanzani, il quale si esibirà proprio nello show della Gregoraci. In queste ore Tommaso Zorzi sta pubblicando decine di storie su instagram per mostrare quant’è bella la Puglia non facendo mistero di star passando giorni davvero rilassanti: “Qua è una meraviglia…La Puglia è sempre uno spettacolo…” Tommaso Zorzi, sul quale ha espresso la sua opinione Angela Melillo, ha poi invitato tutti a venire a passare la vacanza in questa Regione perchè è davvero sorprendente: “Ma chi si muove più? Qua è un vero paradiso…”

Giovanni Ciacci abbandona la Tv? Tommaso Zorzi lo prende in giro: “Dai ripensaci!”

Tommaso Zorzi ha comunque trovato anche il tempo di esprimere una sua opinione sulla decisione di Giovanni Ciacci di abbandonare per sempre la Tv. E l’influencer non ha perso tempo per prenderlo in giro su instagram. Difatti Tommaso Zorzi pare non essere granché dispiaciuto per questa sua decisione ironizzando: “Dai ti prego ripensaci! Sei in tempo…” Lo stylist gli risponderà per le rime?