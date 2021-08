Luca Argentero, ora è ufficiale: la decisione presa con Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino, la decisione presa per la figlia Nina Speranza

Innamoratissimi e da poco marito e moglie, Luca Argentero e Cristina Marino si stanno godendo alcuni giorni di relax. La coppia per le vacanze ha scelto come meta la Puglia, precisamente Gallipoli, come riporta il settimanale Nuovo Tv. La moglie di Luca Argentero, infatti, è proprio originaria di quei luoghi. La coppia è insieme alla piccola Nina Speranza, nata poco più di un anno fa. La figlia di Luca Argentero viene mostrata a volte nei profili social dei rispettivi genitori, ma mai in viso. Una scelta che Cristina Marino e Luca Argentero hanno preso quando la bimba è nata. Scelta che la coppia ha deciso di continuare ad adottare anche a distanza di un anno. Questa la dichiarazione di Cristina Marino riportata da Nuovo Tv:

“Non amo mostrare Nina sul web, per me è troppo preziosa”.

Luca Argentero in vacanza con la moglie Cristina Marino: poi ancora riprese Doc-Nelle tue mani 2

Da maggio si è aperto il set di Doc-Nelle tue mani 2, che resterà in funzione fino all’autunno. Le riprese Doc-Nelle tue mani 2 si sono prese qualche giorno di pausa in questo periodo di agosto. In attesa di tornare sul set Luca Argentero sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con la propria famiglia. Mentre si avvia lo stop alle repliche Doc-Nelle tue mani l’attore si gode la sua prima vacanza da neomarito. Al suo fianco Cristina Marino e la piccola Nina Speranza, tra spiagge pugliesi, tramonti e il fascino della natura.

Cristina Marino e Luca Argentero: “Attimi di straordinaria felicità” rivela Nuovo Tv

Questi giorni di vacanza tra Luca Argentero e Cristina Marino sono stati immortalati dal settimanale Nuovo Tv. Quest’ultimo definisce “attimi di straordinaria felicità” i momenti che la coppia sta trascorrendo insieme. Per Luca Argentero si tratta degli ultimi giorni di pausa prima di tornare a girare la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani.