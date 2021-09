Fino all’ultimo battito, trama prima puntata: Diego fa un gesto disperato

Anticipazioni Fino all’ultimo battito, prima puntata: Marco Bocci è Diego Mancini

Fino all’ultimo battito, la fiction in 6 puntate con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero, promette di far rimanere incollati alla Tv i telespettatori di Rai1 fino alla fine. La regista, Cinzia Th Torrini, è una garanzia: le sue fiction, Sorelle e Un’altra vita, solo per citarne alcune, hanno sbancato l’Auditel. La serie è stata girata in Puglia. Le anticipazioni della prima puntata di Fino all’ultimo battito svelano che Diego Mancini (Marco Bocci), primario di cardiochirurgia, è un luminare nel suo ramo. L’uomo sta per sposare Elena (Violante Placido). La donna è in attesa del divorzio dal primo marito da cui ha avuto la figlia Anna. Elena e Diego, poi, hanno avuto Paolo. La loro vita scorre serena e tranquilla fino a quando non si scopre che Paolo è gravemente malato di cuore. Il bambino ha un solo modo per salvarsi: un trapianto di cuore!

Fino all’ultimo battito, trama prima puntata 23 settembre: Diego è disperato

Nella prima puntata di Fino all’ultimo battito Diego, pur di salvare suo figlio, farà un gesto disperato: falsificherà la lista d’attesa mettendo suo figlio davanti alla 14enne Vanessa. Le conseguenze saranno drammatiche. Nel secondo episodio della prima puntata di Fino all’ultimo battito il giudice stabilirà che il boss della malavita Cosimo Patruno dovrà essere operato da Diego. Il boss verrà quindi ricoverato nel reparto di Mancini in attesa dell’intervento. Nel frattempo il padre di Vanessa deciderà di riportare la figlia a casa. Diego, distrutto dal senso di colpa, lo pregherà di lasciare la ragazzina in ospedale.

Anticipazioni Fino all’ultimo battito, prima puntata: i sensi di colpa di Diego

Marco Bocci ha svelato in una recente intervista che ci sarà un grande conflitto in Fino all’ultimo battito: Diego agisce in maniera scorretta ma sa che, purtroppo, non c’è un’altra via per salvare suo figlio. L’appuntamento con la prima puntata di Fino all’ultimo battito è per giovedì 23 settembre in prima serata su Rai1.