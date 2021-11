Gigi D’Alessio: ex moglie, figli, separazione Anna Tatangelo, compagna incinta

Gigi D’Alessio, chi è, matrimonio, figli, Carmela Barbato

Gigi D’Alessio è uno degli artisti italiani più conosciuti, non solo in Italia ma nel mondo. Il cantante negli ultimi anni si è aperto sempre di più al mondo dello spettacolo e proprio per questo è spesso e volentieri protagonista in vari programmi televisivi. Da questa sera, infatti Gigi D’Alessio torna nella giuria di The Voice Senior, programma di Antonella Clerici in onda in prima serata su Rai Uno. Di Gigi D’Alessio sono note non soltanto le belle canzoni, ma anche le questioni familiari, spesso finite in prima pagina sulle riviste nazionali. Dell’artista è noto il primo matrimonio, quello con Carmela Barbato. I due convolarono a nozze nel 1986 e sono rimasti insieme fino al 2006, separandosi ufficialmente diversi anni dopo. Dall’unione tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato sono nati 3 figli: Claudio (1986), Ilaria, (1992) e Luca (2003). Nel lontano 2007 D’Alessio e la Barbato sono diventati nonni della prima nipotina Noemi e nel 2020 è nata invece la seconda, Sofia.

Gigi D’Alessio, separazione Carmela Barbato, Anna Tatangelo

Nel 2014 la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, terminata già anni prima, si è chiusa in maniera ufficiale agli atti. Il motivo fu la nuova storia che Gigi D’Alessio intraprese con la cantante Anna Tatangelo, un amore che ha conquistato un posto d’eccellenza tra i gossip e che ha fatto discutere ma anche innamorare i fan per tanti anni. Nel 2010 la coppia ha dato vita al figlio Andrea. La fine del rapporto tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è avvenuta nel 2020, con il cantante neomelodico che ha intrapreso una nuova avventura sentimentale.

Gigi D’Alessio, nuova compagna Denise Esposito, figlio in arrivo

Dopo la storia con Anna Tatangelo, il giudice di The Voice Senior in ripartenza stasera Gigi D’Alessio, ha iniziato un nuovo rapporto, quello con Denise Esposito. Dalla compagna Gigi D’Alessio avrà un nuovo figlio, diventando così padre per la quinta volta.