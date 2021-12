Antonella Clerici racconta cos’è successo a casa: “Ho aperto la finestra e…”

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici racconta: “Oggi ho aperto la finestra di casa e fuori ho trovato…”

Anche oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, festa dell’Immacolata, Antonella Clerici ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 con È sempre mezzogiorno, in uno studio ormai interamente allestito per il Natale che è dietro l’angolo. Una scenografia anche naturale quella di È sempre mezzogiorno, sul cui maxischermo, lo ricordiamo, vengono proiettate in diretta immagini ‘live’ dal bosco che circonda la casa in Piemonte dove Antonella Clerici vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Lì nelle ultime ore è scesa la neve, motivo per il quale la conduttrice ha fatto vedere ai telespettatori il bosco con il suo manto bianco, raccontando: “Stamattina abbiamo aperto la finestra ed ecco cosa abbiamo trovato”.

Antonella Clerici e la neve nel bosco attorno alla sua casa in Piemonte: “E’ proprio inverno, come piace a me!”

“Come vedete la neve sta scendendo proprio in questo momento nella Val Borbera. Ormai è inverno, è Natale proprio come piace a me! Vi immagino davanti al televisore mentre preparate un buon ragù” ha detto subito dopo Antonella Clerici ai telespettatori di È sempre mezzogiorno, ai quali ha poi ricordato che oggi per i giochi telefonici ci sono in palio 1.000€.

È sempre mezzogiorno, diretta partita in ritardo oggi. Antonella Clerici: “Prima di noi la Santa Messa”

E’ partita poco dopo le 12.20, quindi un po’ in ritardo la puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, poiché prima Rai1 ha trasmesso una puntata speciale di A Sua Immagine dedicata all’Immacolata.

E ieri, lo ricordiamo, Antonella ha aperto la trasmissione ringraziando i telespettatori per i grandi ascolti di lunedì.