Alba Parietti ha un nuovo fidanzato? “Coppia nata da pochi mesi”: il gossip

Alba Parietti non è più single dopo 8 anni? Chi è Fabio, il suo presunto nuovo fidanzato

Fino a non molto tempo l’ex concorrente di Tale e Quale Show e Il cantante mascherato si professava felicemente single con una maggiore maturità e consapevolezza. Le cose, invece, adesso sarebbe diverse perché la showgirl è stata paparazza in un parco alle porte di Milano con un uomo in atteggiamenti molto affiatati e complici. Il gossip è stato acceso dal magazine Gente che riporta come secondo amici e conoscenti Alba Parietti ha un nuovo fidanzato. Tuttavia per quanto riguarda l’identità dell’uomo si sa poco, solo che si chiama Fabio, è suo coetaneo ed è estraneo al mondo dello spettacolo. Le foto visibili sull’ultimo numero del settimanale li ritraggono nel parco di Basiglio insieme al cane della showgirl Venghi.

La showgirl ha un nuovo fidanzato? Lo scoop di Gente: “Si frequentano da mesi”

Il magazine non si dilunga molto sulla nuova coppia che vede Alba Parietti fidanzata con Fabio. Sull’uomo si sa solo ciò che vi abbiamo riportato sopra, ma sul settimanale si leggono altri dettagli sulla nascita di questa storia d’amore:

“I bene informati sostengono che i due si frequenterebbero già da qualche tempo dopo un colpo di fulmine e che avrebbero cercato di proteggere la relazione tenendola lontana dai riflettori. Da allora non si sarebbero più lasciati!”

Inoltre il settimanale continua ad aggiungere altri dettagli, il figlio della showgirl, Francesco, nato dalla relazione con l’ex marito Franco Oppini, avrebbe già conosciuto il nuovo fidanzato della madre. Mentre i due, che vivono rispettivamente a Milano lei e a Roma lui si incontrano nei fine settimana.

La conduttrice inscena una gag con Alberto Matano in una scorsa puntata de La vita in diretta

Passando dalla realtà allo scherzo a proposito di fidanzati e baci, di recente Alba Parietti è stata ospite sia nel programma di Serena Bortone dove ha ripreso suo figlio che nel programma pomeridiano di Rai1 nella giornata internazionale del bacio. E proprio in quella occasione i due hanno inscenato un bacio con la showgirl che ha chiesto: “Come è andata? Ti ha cambiato qualcosa” ed il conduttore che dopo aver sottolineato di doversi riprendersi ha ammesso: “Resusciti Alba!”.