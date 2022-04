Anticipazioni L’isola dei Famosi: chi sono i nuovi naufraghi che entrano stasera

Isola dei Famosi anticipazioni, stasera due nuovi ingressi: ecco chi sono

Stasera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. E giusto poco fa sono uscite le anticipazioni su ciò che succederà in trasmissione. In questa occasione è stato annunciato che ci saranno anche due nuovi ingressi a portare scompiglio a Cayo Cochinos. Chi sono? Marco Senise e Licia Nunez. Se sul primo erano già circolate indiscrezioni sul suo approdo in Honduras, sulla seconda invece nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Riusciranno a sovvertire gli equilibri tra i naufraghi? Si integreranno subito nel gruppo?

Chi sono i due nuovi naufraghi Marco Senise e Licia Nunez che stasera entreranno nel reality show vip

In tanti si staranno chiedendo chi sono i due nuovi concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Il primo ha lavorato per tanti anni al fianco di Rita Dalla Chiesa a Forum. Ultimamente è finito al centro del gossip perchè pare abbia avuto una storia prima con Antonella Elia e poi con Valeria Marini. E sarebbe proprio per questo motivo che tra le due non correrebbe buon sangue. L’altra nuova naufraga è invece diventata molto popolare dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ha anche recitato in diversi film e serie Tv, tra le quali L’allieva. Ultimamente ha partecipato al programma Drive Up su Italia 1. Come verranno accolti dagli altri naufraghi, che hanno vissuto giorni davvero critici per via della nuova tempesta abbattutasi a Cayo Cochinos?

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: non tutte le coppie verranno scoppiate

Si segala inoltre che in base alle anticipazioni circolate online in questi minuti è stato svelato che stasera non tutte le coppie in gara verranno scoppiate. Difatti a una di queste coppie verrà data la possibilità di non dividersi. Ovviamente va detto che questa chance andrà guadagnata stasera dai naufraghi di Ilary Blasi: “Chi deciderà di restare insieme? Chi si aggiudicherà questa possibilità?” Stasera si saprà inoltre chi tra Clemente Russo e Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis e la famosa ex attrice di film per adulti Ilona Staller perderà il televoto.