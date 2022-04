L’Isola anticipazioni: naufraghi colpiti da una bufera, scoppiano le coppie

Naufraghi messi a dura prova da una bufera: Alvin dà importanti aggiornamenti sulla situazione

A quanto pare non c’è un solo giorno in cui i concorrenti de L’Isola dei Famosi possono stare tranquilli. Cos’altro è successo? Su Cayo Cochinos si è abbattuta una nuova tempesta, che ha messo a durissima prova tutti i naufraghi. A tal proposito l’inviato del reality show vip ha rivelato che purtroppo il clima non è bello, e con tutta probabilità non migliorerà nei prossimi giorni:

“Situazione meteorologica non bella, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili. Vi tengo aggiornati, capiamo quali sono le condizioni meteorologiche…”

I problemi però non sono finiti qua. Difatti i vip, nella notte, sono stati attaccati anche da dei granchi, che hanno tolto loro il sonno.

L’Isola dei Famosi anticipazioni, stasera le coppie scoppieranno: caos in Honduras?

Come detto precedentemente, la produzione ha preso una decisione importante sui naufraghi. Difatti stasera in puntata le coppie verranno scoppiate. In questo modo tutti i concorrenti, tra i quali c’è anche chi è stato denunciato dalla madre, inizieranno e fare le loro strategie e giocare da soli. Cosa comporterà questa decisione? Sicuramente verranno sovvertiti gli equilibri a Cayo Cochinos, come è stata fatto intendere molto bene nella pubblicità passata su Canale 5 in questi giorni:

“All’Isola tutto può cambiare. Genitori contro figli, fratelli contro sorelle… come la prenderanno i nostri naufraghi?”

Una novità questa che è già stata accolta molto positivamente dalla maggior parte degli spettatori a casa, che sui social hanno rivelato di non vedere l’ora di vedere i naufraghi finalmente separati.

Floriana Secondi contro Carmen Di Pietro: la resa dei conti stasera?

C’è da segnalare inoltre che a Cayo Cochinos c’è grande tensione tra due naufraghe de L’Isola dei Famosi. Il motivo? Una di loro non ha gradito la nomination dell’altra. Con tutta probabilità nella puntata di stasera del reality adventure su Canale 5 Ilary Blasi metterà le due concorrenti l’una di fronte all’altra, nella speranza che si chiariscano una volta per tutte. Si segnala inoltre che ci sarà anche un bel colpo di scena che rimescolerà le carte in tavola.