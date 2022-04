Antonella Clerici angosciata: “Grande preoccupazione per ciò che sta succedendo”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Aprile 17, 2022 , in Personaggi Tv

La conduttrice non si nasconde più: le parole sul periodo difficile per il mondo intero

Sono ormai diversi anni che il mondo si ritrova a fare i conti con un dramma dietro l’altra. Prima l’inizio della pandemia, poi due anni da incubo culminati con la guerra in Ucraina. Ecco che la pace sembra un ricordo molto lontano per tutti, anche per Antonella Clerici, volto noto della Rai da tanti anni e attualmente conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. La famosa presentatrice si è raccontata nel corso di una interessante intervista concessa al settimanale Intimità, dove ha preso la parola appunto sul complicato periodo globale, svelando anche le proprie paure:

Sto cercando di spiegare a mia figlia ciò che sta accadendo da un punto di vista storico, senza farle venire terrore del nucleare, pur vivendo la cosa con grandissima preoccupazione come tutti noi. Cerco con lei di puntare sull’empatia e sulla solidarietà

Antonella Clerici e la rivelazione sulla figlia: “C’è una cosa sulla quale non transigo”

La famosa presentatrice di Rai Uno non è solo ottima e professionale nel proprio mestiere, ma allo stesso tempo è una mamma da dieci in pagella. Sempre parlando alla rivista Intimità, Antonella Clerici ha preso la parola anche sulla educazione dei figli, spiegando il proprio punto di vista e i suoi metodi educativi adottati con la giovanissima Maelle: “Ho capito che la sua è un’età importante alla quale è bene arrivare preparati. Cerco sempre di rivolgermi a mia figlia con calma e mai con rabbia, anche se lei sa che su una cosa non transigo: la scuola”.

E’ sempre mezzogiorno, la padrona di casa svela la sua ricetta: “Mentre cuciniamo parliamo di tutto”

Da ormai diversi anni E’ sempre mezzogiorno è uno dei programmi maggiormente seguiti del daytime di Rai Uno. Questo grazie al lavoro ottimo della padrona di casa che non si limita a far cucinare o dedicarsi ai fornelli, ma è spesso protagonista di profonde riflessioni da cui trarre insegnamento. Inoltre il format accoglie spesso e volentieri grandi ospiti e questo ovviamente attira i curiosi telespettatori: “Mentre cuciniamo parliamo di tutto e socializziamo” – ha spiegato la bravissima conduttrice – .