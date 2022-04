È sempre mezzogiorno, in arrivo una sorpresa: Antonella Clerici annuncia…

Due ospiti speciali parteciperanno alla prossima puntata di È sempre mezzogiorno: ecco di chi si tratta

Non andrà in ferie il programma condotto da Antonella Clerici lunedì prossimo, 18 aprile, pur essendo il giorno di Pasquetta: sarà infatti regolarmente in onda come da tradizione per un’ora e mezza, dalle 11.55 alle 13.25, e vedrà la partecipazione di sue ospiti speciali, ossia Clementino e Lorella Boccia. Ad annunciare la presenza dei nuovi conduttori di Made in Sud è stata la padrona di casa della trasmissione sul finire della diretta di oggi quando, salutando i telespettatori e dando la linea all’edizione del telegiornale delle 13.30, ha appunto comunicato al pubblico di Rai1: “Lunedì trascorreranno la Pasquetta con noi Lorella Boccia e Clementino”.

Antonella Clerici e l’ospitata di Clementino: hanno lavorato insieme a The Voice Senior

Per Lorella Boccia sarà la prima ospitata a È sempre mezzogiorno quella di lunedì, mentre per Clementino sarà un ritorno dato che è intervenuto altre volte in passato, esattamente nel periodo della messa in onda di The Voice Senior, dove Antonella lo ha avuto tra i coach sia nella prima che nella seconda edizione. E a proposito di Pasquetta, giorno in cui con il rapper e la showgirl debutterà su Rai2 la nuova edizione di Made in Sud, anche nel corso dell’appuntamento odierno gli chef di È sempre mezzogiorno, come nei giorni scorsi, hanno proposto per i telespettatori tante gustose idee per il pranzo (in casa o fuori porta) di lunedì ma anche di sabato e domenica, tutte ovviamente a tema pasquale.

Anche oggi c’è stata una sorpresa a È sempre mezzogiorno: Francesca Michielin ospite

Sorpresa di Pasquetta a parte, anche all’inizio della diretta di oggi Antonella Clerici (che qualche giorno fa ha fatto un appello accorato) ha annunciato un’ospite speciale, premettendo che sarebbe sicuramente piaciuta a tutti: e così, pochi minuti dopo la partenza della trasmissione, è arrivata in studio Francesca Michielin che, facendo una chiacchierata con la padrona di casa, ha presentato il suo romanzo ‘Il cuore è un organo’. “Qui mi sento a casa” ha asserito la cantante appena entrata in studio, sedendosi con Antonella al tavolino nel bosco virtuale dietro la cucina.