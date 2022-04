Antonella Elia asfalta Flavia Vento: “Completamente negata a fare tutto!”

La Pupa e il Secchione Show: Flavia Vento non riesce a rientrare in gioco

Nella nuova puntata del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno ha fatto il suo ingresso in studio Flavia Vento, per convincere la giuria a farla ritornare in gioco. Purtroppo la pupa è stata ancora una volta bocciata, ma soprattutto Antonella Elia dopo aver fatto capire di essere stufa l’ha asfaltata dicendole: “Abbiamo capito che è completamente negata a fare qualsiasi cosa”.



Antonella Elia zittita da una pupa nella nuova puntata: “Invidiosa. Io almeno ci provo!”

Flavia Vento questa sera ha fatto un nuovo tentativo per essere riammessa nel programma che vede al timone Barbara d’Urso in onda su Italia Uno, e in cui lei si è ritirata. La showgirl ha fatto il suo ingresso in studio in compagnia di Aristide Malnati per fare la sua nuova esibizione. Quest’ultimo ha vestito i panni della mummia, mentre la showgirl quelli di Cleopatra. Quando la conduttrice le ha chiesto cosa voleva fare per convincere gli opinionisti a farla rientrare in gioco ha detto: “Ovviamente il canto egiziano, di 4 mila anni fa”. La reazione di Antonella Elia non si è fatta attendere: “Io ho un inizio di nausea”. La pupa ha risposto: “Attenta che i dei colpiscono con fulmini e saette”. L’opinionista ha provocato la showgirl: “Stai cercando di diventare una soubrette? Hai fatto un film? Non l’ha visto nessuno!”. Nonostante la conduttrice ha fatto questa richiesta: “Facciamola rientrare nella villa poverina, siete cattivi”, gli opinionisti non hanno cambiato idea. Dopo essere stata criticata nuovamente dalla nota 58enne che nei giorni scorsi l’ha fatta arrabbiare, la pupa l’ha zittita: “Invidiosa, io almeno ci provo!”. Soleil Sorge invece ha ironizzato: “Questa sera non abbiamo un sarcofago”. Invece Federico Fashion Style ha affermato: “Hai peccato perchè Cleopatra era mora”.



Gianmarco Onestini deluso dagli altri concorrenti: “Fate il gruppetto contro una persona”

Intanto sempre nella nuova puntata, Gianmarco Onestini è rimasto deluso dalle critiche che gli hanno rivolto i suoi compagni di gioco: “Se sono una brutta persona sarebbe bello me lo dicessero di persona”. Soleil Sorge ha giustificato i concorrenti: “E’ normale che non te lo dicono in faccia, se te la prendi così a male per ogni cosa che ti si dice. Sono i fatti quello che contano, nessuno vuole cambiarti, non sorprenderti se non ti dicono le cose in faccia. La verità è che a lui non si può dire nulla”. Il secchione si è difeso: “Fate il gruppetto contro una persona. Non sono un codardo, se c’è qualcosa da dire la dico direttamente”.