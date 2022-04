Ascolti ieri sera, nessuna paura per Maria De Filippi: Amici sempre leader

Amici Serale stravince ancora la sfida dell’auditel: battuto Ulisse di Alberto Angela

Si è confermato ancora una volta il programma più seguito del sabato sera quello condotto da Maria De Filippi, che con l’appuntamento trasmesso ieri, 23 aprile 2022, ha registrato ottimi dati d’ascolto, superando di circa 1milione di telespettatori il competitor di Rai1. Nel dettaglio, a seguire la puntata in onda poche ore fa dell’ormai storico talent di Canale5 sono stati esattamente 4milioni 233mila telespettatori con uno share del 25.28%, contro i 3milioni 120mila telespettatori e il 16.9% di share del programma divulgativo di Rai1 che, vista la forte concorrenza, va detto, si è difeso alla grande.

Gli ascolti della serata di ieri, 23 aprile, dei programmi andati in onda sulle reti secondarie

Non solo il serale di Amici (che ha visto, tra le altre cose, l’eliminazione del figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo) o Ulisse-Il piacere della scoperta: il prime time di sabato 23 aprile ha ospitato su Rai2 i telefilm del ciclo FBI che hanno ottenuto una media di telespettatori compresa tra 800mila e 900mila, mentre Rai3 ha registrato 660mila telespettatori e il 3.42% di share con Che ci faccio qui; 861mila telespettatori per il film Pari e Dispari, che è stata la proposta di Rete4, mentre la pellicola di animazione dal titolo L’era glaciale, in onga su Italia1, è stata vista invece da quasi 1milione di spettatori con uno share che ha sfiorato il 5%.

L’edizione serale di Amici 21 si avvia al termine: Maria De Filippi in onda con l’ultima puntata il 14 maggio

Ancora una volta, quindi, la conduttrice di Canale5 con Amici si è rivelata regina incontrastata del sabato sera. Ricordiamo che sono previsti ancora tre appuntamenti del talent, in onda i prossimi sabati, ossia 30 aprile, 7 maggio e 14 maggio: poi il programma chiuderà i battenti per tornare, in autunno, con il pomeridiano della 22esima edizione. Intanto segnaliamo che anche la settimana prossima il competitor della seguitissima trasmissione di Canale5 sarà un appuntamento di Ulisse con Alberto Angela che, come scopriamo dalle anticipazioni già pubblicato sul sito di Rai1, porterà i telespettatori alla scoperta della città di Parigi, come sempre a partire dalle 21.30 circa.