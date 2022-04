Ballando con le stelle prossima edizione, è ufficiale: svelata la data d’inizio

Milly Carlucci tornerà in onda con il suo talent show su Ra1 l’8 ottobre 2022: arriva la conferma

L’ultima edizione di Ballando con le stelle è stata un vero e proprio successo. Difatti il programma, nonostante l’agguerrita concorrenza rappresentata da Maria De Filippi con il suo Tu si que vales, ha ottenuto ottimi ascolti, tanto che Coletta si è apprestato ad annunciare anzitempo che ci sarà una nuova edizione. Ma quando andrà in onda? Di rumor a tal proposito ne sono circolati davvero tantissimi sia online che sulla carta stampata, ma ecco arrivare finalmente l’ufficialità. Difatti il noto portale televisivo Bubinoblog.it è venuto a conoscenza che la data d’inizio del talent show è prevista sabato 8 ottobre 2022:

“La data scelta per la premiere di Ballando con le Stelle 2022 è sabato 8 ottobre 2022…”

Ballando con le stelle: ecco da quante puntate sarà composta la prossima edizione

Il portale Bubinoblog.it, dopo aver rivelato in anteprima la data di inizio del talent show condotto da Milly Carlucci, ha anche dato un’altra succosa anticipazione. Di cosa si tratta? La prossima edizione del popolare talent show condotto dalla conduttrice, nel cui cast potrebbe esserci anche una famosa giornalista, dovrebbe essere composta da 10 puntate:

“Come sempre 10 puntate per lo show che delizierà milioni di telespettatori nell’autunno di Rai1 assieme ai Mondiali di Calcio del Qatar, in esclusiva Rai dal 21 novembre al 18 dicembre…”

E se così fosse vorrebbe dire che la finale dello show del sabato sera dell’autunno di Rai1 è prevista il 10 dicembre.

Ballando, nuova sfida a Maria De Filippi: la Rai non ha trovato alternative

Il sito web ha poi rivelato che è stata soprattutto Rai Pubblicità a spingere per il ritorno del talent show vip condotto da Milly Carlucci su Rai1 in autunno contro Tu si que vales, anche perchè pare non siano state trovate alternative che potessero mettere in seria difficoltà la concorrenza. Insomma anche il prossimo autunno la conduttrice di Rai1 è stata chiamata a fare una vera e propria impresa nel cercare di rosicchiare qualche punto percentuale a Canale 5, come tra l’altro è successo l’anno scorso. Il sito ha anche tenuto a precisare che lo show è stato seguitissimo pure su Rai Play: “Questo programma rappresenta una miniera d’oro per le casse della Rai…”