Francesco Chiofalo bacchettato dalla fidanzata si sfoga: “Non mi fare piangere”

Drusilla Gucci critica l’atteggiamento del suo fidanzato: “Una cosa disgustosa”

Finalmente nella semifinale del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno, Drusilla Gucci ha avuto modo di affrontare il fidanzato Francesco Chiofalo, dopo aver messo in pausa la loro relazione all’insaputa dello stesso. L’ex naufraga ha bacchettato il suo amato, facendolo rimanere spiazzato quando gli ha detto: “Hai finito questo spettacolino pietoso? E’ una cosa disgustosa, sono arrabbiata, schifata proprio”.



Francesco Chiofalo si giustifica dopo aver deluso la sua fidanzata: “Non l’ho tradita”

Questa sera nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show è stato un duro colpo per Francesco Chiofalo, apprendere che la sua fidanzata è rimasta delusa dal suo atteggiamento. Per iniziare la conduttrice si è collegata con Malena prima di farla entrare in studio, dicendole: “Volevo chiederti se ti sei portata il pigiamino per la notte, nel caso lui volesse passarla con te”. Il pupo non ha nascosto un suo timore: “Non vorrei che la mia fidanzata mi da una bastonata”. L’attrice invece quando la conduttrice le ha chiesto se c’è mai stato un uomo che le ha detto di no, ha risposto: “In realtà no però la fedeltà va testata sul campo di battaglia”. Il 33enne prima di ascoltare i video in cui la sua amata si è lamentata di lui ha sottolineato: “Non è un no, sono un cavaliere e non mi permetterei mai”. A questo punto il concorrente è entrato in crisi: “Allora non si fida di me, come fa non fidarsi di me, mi ha lasciato praticamente? Allora ci posso dormire”, e la conduttrice gli ha detto: “Non è uno scherzo. Sei libero di fare quello che vuoi, puoi anche ritirarti”. Il pupo si è giustificato: “Non è che l’ho tradita. Non mi ci voglio lasciare, sono triste, mi sta venendo da piangere, però si innervosisce troppo, lo sa perfettamente che la amo da morire”.

La Pupa e il Secchione, il concorrente elogiato da Malena: “Ha avuto il coraggio di metterci la faccia”

Barbara d’Urso ha fatto notare il suo errore al concorrente: “Hai detto purtroppo sono fidanzato, a chi vuoi prendere in giro, da donna c’è qui Malena, diamo una prova di fedeltà, devi resistere alle tentazioni”. Finalmente Drusilla Gucci ha affrontato il suo amato, che gli ha detto: “Non ti piaccio più? Dai non mi fare mettere a piangere davanti a tutti, non l’ho toccata, io non ti tradirei mai, ti amo da morire per me sei la vita mia. E’ normalissimo che piaccio a qualche donna”. L’attrice ha elogiato il pupo: “Non mi sarei mai permessa, vorrei spezzare una lancia a favore, sei una donna fortunata, lui ha avuto il coraggio di metterci la faccia“.