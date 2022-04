Estefania prende in giro Roger? Pesante sospetto all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, naufraga e il suo gesto choc: è successo in diretta

Nella puntata di ieri sera del reality show vip Ilary Blasi ha chiesto a tutti i concorrenti in coppia ancora in gara di decidere se continuare il loro percorso insieme oppure ognuno per conto suo. Chi tra loro ha deciso di continuare in coppia ha dovuto affrontare una sfida. Proprio in questa occasione molti spettatori a casa hanno notato un curioso gesto della modella argentina, sulla quale sono piovuti sospetti. Di cosa si tratta? Nel momento in cui quest’ultima ha girato la lavagnetta per mostrare la sua decisione, tanti hanno notato che prima di mettere la croce sulla casella della coppia, l’ha messa su quella per continuare da sola (la foto che prova questo suo gesto è disponibile dopo il secondo do paragrafo). Un gesto che l’ha fatta finire al centro delle polemiche, visto che si è sempre dichiarata tanto innamorata del suo Roger, con il quale fa coppia nel gioco e nella vita.

Estefania Bernal si prende gioco di Roger Balduino? L’insinuazione serpeggia sui social

Ovviamente sono stati tanti a puntare il dito contro quest’ultima, arrivando ad insinuare che si stia prendendo gioco del suo compagno, che invece ha subito dichiarato di voler continuare questa avventura in coppia: “Su di lei aveva ragione Antonio Zequila…” Proprio l’attore partenopeo ieri ha fatto pesanti insinuazioni sulla naufraga de L’Isola dei Famosi, arrivando a dire che si è messa insieme al modello brasiliano solo perchè Jeremias Rodriguez non era disponibile. Per tale ragione Zequila è stato attaccato pesantemente dal brasiliano facendo scoppiare il caos.

Ma quindi Estefania aveva messo la X su “singolo” 🥶 #Isola pic.twitter.com/BiFSYrkEyS — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 11, 2022

Isola, come procede la storia d’amore dei due naufraghi in Honduras: le ultime novità

Ilary Blasi ha poi voluto chiedere a Roger ed Estefania come sta procedendo la loro storia d’amore in Honduras. E i due concorrenti del reality show vip hanno subito dichiarato un po’ imbarazzati che tutto sta procedendo alla grande, aggiungendo che il loro amore cresce di giorno in giorno. E l’hanno confermato anche i naufraghi che li hanno sottocchio giorno e notte, non facendo mistero di credere che formino una bellissima coppia. Il loro sentimento durerà anche una volta finito il reality show di Canale 5? Ovviamente i fan della coppietta lo sperano.