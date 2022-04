Gli eredi della terra, anticipazioni 24 aprile: Hugo e Bernat tramano vendetta

Hugo pronto a vendicare la morte di Arnau: nuovi colpi di scena nella prossima puntata

Proseguirà domenica 24 aprile, in prima visione assoluta in Italia, la programmazione della serie tv spagnola Gli eredi della terra. Dopo il primo appuntamento, che ha portato in scena la tragica morte di Arnau Estanyol, la rete proporrà la seconda delle tre puntate che compongono l’attesissimo sequel de La Cattedrale del mare. Esattamente come avvenuto in occasione del debutto, anche in questo caso, saranno tre gli episodi proposti. Intitolati, rispettivamente, “Ferita”, “Schiavi” e “Beatriz”, i nuovi capitoli vedranno Hugo Llor prendersi cura di Mercé, una bambina appena nata. Nel frattempo, il protagonista intraprenderà una relazione con Regina, benché lei sia già impegnata con un altro uomo e lui promesso alla figlia dell’oste. Più tardi, invece, Hugo inizierà a lavorare, grazie all’aiuto dello schiavo Barcha, presso la cantina di Roger Puig. Una situazione, quest’ultima, che si rivelerà l’occasione perfetta per vendicare la morte di Arnau.

Anticipazioni Gli eredi della terra, nuovi episodi del 24 aprile: Regina minaccia Hugo

Proseguendo con le anticipazioni della seconda puntata scopriamo che la vita del protagonista si complicherà ulteriormente quando Regina minaccerà di denunciarlo di tradimento ne confronti della famiglia Puig se solo sposerà la figlia del taverniere. Il ragazzo, a quel punto, sarà preso in custodia. Nulla, infatti, potrà l’amore di Regina che implorerà il suo rilascio. La mossa della donna si rivelerà, infatti, un’arma a doppio taglio che porterà a conseguenze del tutto inaspettate.

Trama prossima puntata: Bernat vendica la morte del padre, Mercé scompare nel nulla

Infine, nella puntata de Gli eredi della terra in onda su Canale5 domenica 24 aprile, Bernat tornerà in città e si dirà pronto a mantenere le promesse fatte a Hugo. L’uomo, infatti, si vendicherà di Roger Puig e sposerà la giovane Mercé, dalla quale avrà un bambino. Anni dopo, tuttavia, la donna sparirà nel nulla e questo spingerà Hugo a mettersi sulle sue tracce. Il personaggio interpretato da Yon Gonzalez a quel punto scoprirà che Mercé è figlia di una suora del convento di Jonqueres, dove sua sorella era una novizia.