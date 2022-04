Gustavo Rodriguez attaccato dai naufraghi: interviene la figlia Cecilia

Cecilia Rodriguez si schiera dalla parte di suo padre: “Sono fiera di essere tua figlia”

Nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi il naufrago Gustavo Rodriguez è finito al centro delle polemiche. Difatti quest’ultimo è stato preso di mira da più naufraghi, i quali non hanno fatto mistero di aver davvero poco gradito alcuni suoi atteggiamenti, arrivando addirittura a dire che emanerebbe ‘un’energia nera’. Su tutta questa faccenda ha voluto esprimere la sua opinione la sua figlia più piccola, che su instagram ha ovviamente preso le sue parti senza pensarci due volte: “Ti amo incondizionatamente e sono assolutamente fiera di essere tua figlia…”

Gustavo Rodriguez e la confessione di sua figlia: “Vai, sono con te”

Successivamente Cecilia Rodriguez, sempre nelle sue storie sul social fotografico, ha anche rivelato di sperare che suo padre possa superare questa nomination contro Nick dei Cugini di Campagna e Nicolas Vaporidis:

“Vai Gustavo…Io non posso farci davvero niente, però me la prendo sempre tanto a cuore…”

In pratica la figlia del naufrago de L’Isola dei Famosi, il quale giovedì scorso ha avuto un crollo emotivo parlando con sua moglie Veronica, non ha fatto mistero di essere una persona particolarmente sensibile e che non riesce a farsi scivolare le cose, soprattutto dopo tutto ciò che è successo ieri sera in puntata.

L’Isola dei Famosi, tre naufraghi in nomination: chi sarà eliminato?

In nomination ieri sera, oltre Gustavo, sono finiti anche Nicolas Vaporidis e Nick dei Cugini di Campagna. Chi uscirà? Chissà, intanto Cecilia Rodriguez ha già iniziato su instagram a fare ‘campagna elettorale’ per suo padre, nella speranza che il pubblico lo salvi. C’è inoltre da segnalare che in base ai sondaggi circolati online fino a questo momento pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione siano proprio il concorrente argentino e il membro del gruppo de I Cugini di campagna, il quale fino a questo momento è rimasto un po’ in penombra rispetto ad altri naufraghi. Ci saranno colpi di scena? E chissà se questa nomination potrebbe creare ancora più tensione a Cayo Cochinos. In effetti c’è da dire che giovedì scorso Floriana, dopo essere stata nominata, se l’è presa un po’ con tutti.