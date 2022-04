Il cantante mascherato 2023, nuova giuria: trapelano le prime indiscrezioni

Milly Carlucci è già al lavoro per la prossima edizione del suo show: cambiamenti in giuria

E’ finito venti giorni fa Il cantante mascherato eppure già si parla della prossima edizione, che Milly Carlucci condurrà nel 2023 a partire da metà febbraio, proprio come quest’anno. La conferma che lo show tornerà nella stagione tv 2022/2023 è arrivata recentemente, con un messaggio condiviso sui social dalla padrona di casa, ma l’ultimo numero del settimanale DiPiùTV ha rivelato alcune indiscrezioni, annunciando che in Rai gli addetti ai lavori parlano di novità in giuria: non si fanno nomi, non si sa chi verrà confermato e chi sostituito, ma si ipotizza un ingresso in pianta stabile di Iva Zanicchi, che nell’edizione conclusasi tre settimane fa è intervenuta sostituendo prima Francesco Facchinetti e poi Arisa, ma è stata anche ospite speciale della finale come commentatrice a bordo campo.

Anticipazioni quarta edizione Il cantante mascherato: ci saranno effetti speciali mai visti prima

Sempre la rivista menzionata nel paragrafo precedente afferma che Milly Carlucci sta già pensando alle maschere della prossima edizione dello show, nella quale vedremo tante novità, a cominciare da meravigliosi effetti speciali. Il periodo della messa in onda, come anticipato nel paragrafo precedente, rimarrà invariato rispetto a quest’anno: la partenza avverrà infatti subito dopo il Festival di Sanremo, ma non sappiamo ancora quante puntate saranno (l’edizione che si è conclusa da poco, lo ricordiamo, avrebbe dovuto avere 6 puntate ma alla fine è stato aggiunto un settimo appuntamento).

Milly Carlucci, trapelano voci da dietro le quinte: “Ha idee incredibili per la prossima stagione”

Infine, la rivista succitata riporta alcune dichiarazioni di persone che lavorano assieme alla conduttrice per la preparazione del programma, le quali hanno affermato, su Il cantante mascherato 4: “Ha già delle idee incredibili da sfoderare. E’ davvero imprevedibile e sempre piena di entusiasmo”.

Sono felicissima, ci vediamo nel 2023

ha affermato recentemente Milly, annunciando appunto la riconferma del programma. Intanto, ricordiamo che in autunno la conduttrice sarà impegnata anche con l’edizione numero 17 di Ballando con le stelle, della quale ieri è stata annunciata la data d’inizio: dunque un’altra stagione ricca di presenze televisive attende la Carlucci a partire da settembre.