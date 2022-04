Ilary Blasi spiazzata da Roger Balduino: “Non hai difeso Estefania Bernal”

L’Isola, Ilary Blasi rimasta senza parole dal naufrago brasiliano: “Sei stato molto duro con la tua fidanzata”

Estefania Bernal è finita al centro della bufera in questi giorni perchè infrangendo il regolamento ha fatto prendere un provvedimento disciplinare a tutti i naufraghi del suo gruppo, ai quali è stato tolto il fuoco per 24 ore. Stasera in puntata Ilary Blasi, parlando di tutta questa faccenda, non ha fatto mistero di essere rimasta davvero spiazzata nel vedere Roger Balduino molto duro nei confronti della fidanzata:

“Sei stato molto duro nei suoi confronti…Non hai provato a difenderla nemmeno un po’…Proprio niente…”

E l’opinionista ha subito colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “Si è spento il fuoco nella coppia…”

Roger replica ad Ilary Blasi: “Ero troppo nervoso per tutto quello che era successo”

Successivamente ha preso la parola il modello brasiliano, che ha subito voluto fare chiarezza su tutta questa faccenda. Difatti il concorrente de L’Isola dei Famosi, il quale continua ad essere al centro delle attenzioni, ha subito spiegato di essersi scagliato in quel modo contro Estefania solo perchè si è innervosito per il provvedimento disciplinare. Il ragazzo ha comunque rassicurato immediatamente di essersi poi scusato con la sua bella fidanzata:

“Ero troppo nervoso, però faccio notare che dopo le ho chiesto subito scusa…Ammetto però che mi ha dato fastidio il fatto che nel momento in cui chiedeva scusa poi rideva…”

E questo suo atteggiamento ha indispettito non poco anche gli altri naufraghi, come hanno ammesso stasera in diretta.

Estefania Bernal fa un importante chiarimento: “Ecco perchè sul momento ridevo”

Ha poi preso la parola anche la naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale ha infranto il regolamento mettendo nei guai tutti i suoi compagni d’avventura, spiegando alla conduttrice di aver riso sul momento solo per nervosismo, non certo per prendere in giro nessuno o perchè non ha ben capito l’errore commesso:

“Non mi veniva da piangere…Non posso far finta…Dovevo piangere? Ho chiesto scusa decine di volte…Che dovevo fare di più?”

La naufraga ha poi criticato l’atteggiamento tenuto da Ilona Staller nei suoi confronti: “Ma si può dire ‘pentiti’ in quel modo?” Quest’ultima ha comunque subito chiarito di non averlo detto con cattiveria.