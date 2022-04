Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi dice basta: “Non sono la nemica di Edoardo”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 7, 2022 , in Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi lascia senza parole sua sorella, che si sfoga all’Isola

Questi sono stati giorni particolarmente complicati per i fratelli Tavassi in Honduras. Difatti i due naufraghi hanno spesso e volentieri litigato. E ovviamente stasera Ilary Blasi ha voluto chiedere loro di parlare di queste incomprensioni. Poco prima però la conduttrice ha lanciato una clip riepilogativa. Una volta finito l’RWM la naufraga di origini romane non ha fatto mistero di essersi rimasta assai male di essere considerata da suo fratello la sua più grande nemica nella vita solo perchè gli ha dato del pigro: “Non è colpa mia se è fratello di perchè ho fatto Tv…Non sono una sua nemica…”

Guendalina Tavassi ci tiene a fare un chiarimento: “Non faccio la vittima”

Successivamente la naufraga de L’Isola dei Famosi ha anche dichiarato di esserci rimasta male nel momento in cui suo fratello Edoardo Tavassi le ha dato pure della vittima solo perchè ha parlato dei suoi figli:

“Io faccio la vittima se parlo dei miei bambini? Mi hanno chiesto della mia vita quotidiana e l’ho raccontata…”

La concorrente, che in Tv ha litigato diverse volte, ha poi dichiarato di non capire perchè si sia arrabbiato così tanto solo perchè ha detto che crede sia pigro: “Gli ho solo detto che all’età sua deve reagire perché è troppo pigro…Non gliel’avessi mai detto…Mamma mia…” Quest’ultima ha poi dichiarato di aver detto solo ed esclusivamente la verità senza avere mai avuto alcun tipo di intenzione di attaccarlo o ferirlo.

L’Isola dei Famosi, il naufrago non lo nasconde: “Io voglio molto bene a mia sorella”

Il concorrente del reality adventure condotto da Ilary Blasi ha poi preso la parola asserendo senza indugio alcuno di voler tanto bene a sua sorella Guendalina, ma purtroppo sono come due mondi opposti:

“Le voglio bene ma siamo due mondi opposti…Quando noi ci incontriamo litighiamo…Lei tocca i tasti giusti per farmi arrabbiare…”

Ha poi preso la parola Vladimir Luxuria, la quale ha detto chiaramente che nonostante litighino un giorno sì e l’altro pure si vede lontano un miglio che tra loro traspare affetto: “Sono simpatici e stanno riscuotendo un grandissimo successo…”