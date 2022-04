Isola dei Famosi, Lory Del Santo e il nuovo affondo della Morise: “Non ho stima”

Roberta Morise dopo L’Isola torna ad attaccare la sua rivale: “Non possiamo amare tutti”

L’ultima concorrente ad essere stata eliminata dal reality show adventure condotto da Ilary Blasi è stata la popolare showgirl, che nonostante sia rimasta poco in Honduras ha comunque fatto notare di avere un bel caratterino. Prima di rientrare in Italia ha risposto alle domande dei telespettatori su instagram. E a chi ovviamente le ha chiesto di esprimere una sua opinione su Lory Del Santo, non ha fatto mistero di non provare alcun tipo di stima nei suoi confronti:

“Nessuna cattiveria…Di lei non provo soltanto stima…Ma ci sta onestamente…Mica possiamo amare tutti no?”

Lory Del Santo nel mirino dell’ex naufraga: “Tra di noi c’è incompatibilità caratteriale”

Su instagram c’è chi ha poi chiesto a Roberta Morise se pensa che ci possano essere i margini per chiarirsi con la sua rivale di sempre all’Isola dei Famosi. E la soubrette, finita al centro delle polemiche giovedì scorso, ha subito dichiarato di credere sarà assai difficile, ma mai dire mai:

“La vedo un po’ dura…Non ci sono mai stati così tanti problemi tra di noi, purtroppo c’è dell’incompatibilità caratteriale…Quindi penso proprio di no…”

Insomma pare sarà complicato che una volta finita questa edizione del reality show vip condotto da Ilary Blasi le due decidano di andare a prendere un caffè insieme, salvo colpi di scena.

Isola dei Famosi, ex naufraga fa un chiarimento: “Non ho giocato male le mie carte”

Successivamente hanno chiesto a Roberta Morise se pensa di aver giocato male le sue carte, visto che è uscita dal reality show vip quasi subito. E la showgirl, con estrema schiettezza, ha subito risposto negativamente asserendo di essere sempre stata sè stessa nel bene e nel male:

“Credo purtroppo di essere uscita un po’ troppo presto per dimostrare a tutti chi è la vera Roberta…”

L’ultima naufraga eliminata dal reality vip ha poi confessato di sperare che in finale ci arrivino Blind, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Laura Maddaloni e Clemente Russo. La showgirl non ha poi fatto mistero di aver legato tantissimo con questi ultimi, oltre che con Estefania e Jovana.