Isola, Nicolas Vaporidis rompe il silenzio sul suo malore: “Mi sentivo stordito”

Nicolas Vaporidis torna a parlare del suo malessere dopo la prova: “Sono stato malissimo”

Sul finire della puntata di lunedì scorso de L’Isola dei Famosi uno dei naufraghi ha avuto un malore dopo aver affrontato la prova per decretare il leader. In questa occasione infatti il popolare attore romano si è sentito molto male, tanto da essere costretto ad andare in infermeria. Dopo essere stato sotto osservazione per qualche ora il naufrago ha fatto ritorno a Cayo Cochinos, e parlando a tu per tu con i naufraghi non ha fatto mistero di essere stato malissimo:

“Sono stato male subito dopo. Ragazzi, sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito…”

L’Isola dei Famosi, malore per il naufrago: “Non riuscivo a muovermi bene”

Successivamente Nicolas Vaporidis, sempre parlando a tu per tu con i naufraghi del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, ha raccontato di aver avuto davvero tanta paura dopo la prova ricompensa:

“Non riuscivo più a muovermi bene…Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo…”

Comunque sia adesso il naufrago del reality, che continua ad essere preso di mira da Jeremias Rodriguez, ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute, asserendo di star bene e di essere pronto ad affrontare la puntata di stasera: “Adesso però sto benissimo…”

Jeremias Rodriguez insinua un dubbio sul naufrago dell’Isola: cosa ha detto

Nicolas è stato accolto da tutti i naufraghi molto positivamente a Cayo Cochinos dopo il malore, ma c’è da segnalare che c’è chi invece ha insinuato più di qualche dubbio nei suoi confronti. Difatti il naufrago argentino non ha nascosto di credere che il concorrente non si sia sentito male solo per via della prova, ma anche per il fatto di essere finito in nomination. Ormai è evidente che tra i due non scorra affatto buon sangue e ogni occasione è buona per lanciarsi vicendevolmente frecciate velenose. Tra l’altro si segnala che anche l’attore in queste ore non ha speso certo parole al miele nei confronti dell’argentino, anzi: “Quello che fa è sbagliato ed è un brutto modo la violenza verbale. Dice ‘occhio per occhio, dente per dente’ è proprio cattivo…”