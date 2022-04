Jeremias difeso da Ignazio Moser: “Lo fanno uscire come quello aggressivo”

Ignazio Moser, il rimprovero ai naufraghi: “Lo dipingono un po’ troppo Jeremias Rodriguez”

Sono parecchi i telespettatori del reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi, a essere convinti che ci sia un accanimento da parte dei naufraghi nei confronti di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen e Cecilia è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, visto che spesso è coinvolto in polemiche e litigi che l’hanno visto soprattutto protagonista con Nicolas Vaporidis. Suo cognato Ignazio Moser mentre seguiva la nuova puntata e durante il programma che conduce con Valentina Barbieri su Mediaset Infinity l’ha difeso, affermando: “Mi dispiace che lo fanno uscire come quello aggressivo, anche gli altri concorrenti lo dipingono un po’ troppo. Io sono un pochino di parte”.



Punizione ai naufraghi a causa di Estefania. Il fidanzato di Cecilia ammette: “Io l’avrei presa male”

Mentre nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi era in corso l’ennesimo litigio tra Gustavo, Jeremias Rodriguez e Guendalina Tavassi, Ignazio Moser non ha nascosto la sua amarezza: “Io che li conosco di persona mi dispiace tanto, secondo me ci sono fraintendimenti che si risolverebbero con uno schiocco di dita”. Non appena Valentina Barbieri che conduce con lui il format dedicato al programma basato alla sopravvivenza ha sottolineato: “E’ vero magari sono continuamente sotto tensione”, il fidanzato di Cecilia ha fatto sapere qual è stata la prova più difficile che ha fatto in Honduras: “Io ero scarsissimo in quelle di equilibrio, di restare appeso, non ero molto forte, quella che ho sofferto di più è stata il girarrosto”.

Quando Andrea Zenga riferendosi a suo cognato che ieri sera ha fatto perdere le staffe ad Edoardo ha detto: “Gli partono i cinque minuti è!”, il fidanzato di Cecilia l’ha difeso: “E’ sanguigno, però in realtà è buono, io lo conosco troppo bene. Secondo me gli altri concorrenti l’hanno capito che è facilmente infiammabile diciamo e quindi lo punzecchiano sempre, spero che riesca a capire che gli altri lo fanno apposta certe volte”. Il cognato di Belen si è espresso anche sul fatto che di recente Estefania Bernal ha infranto le regole del programma, facendo sapere in che modo avrebbe reagito dopo la dura punizione con cui hanno fatto i conti i naufraghi a causa del gesto della modella: “Devo dire da ex isolano io l’avrei presa male, stare un giorno senza mangiare quando già stai soffrendo la fame, un giorno senza fuoco è lungo”.

Rosalinda Cannavò dice la sua su Nicolas Vaporidis: “A me piace, ha un carattere particolare”

L’ex naufrago durante la chiacchierata con Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Valentina Barbieri, si è espresso su Nicolas Vaporidis: “Deve fare L’Isola da solo tipo Raz Degan”. A dire la sua ci ha pensato anche l’ex gieffina: “Pure a me ricorda lui”. La fidanzata di Andrea Zenga, sempre riferendosi all’attore inoltre ha detto: “A me piace, ha un carattere molto particolare, lo sto cercando di studiare un po’, mi intriga, o lo ami o lo odi”.