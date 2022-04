L’Eredità, doccia fredda per il campione: ha intuito la risposta ma…

Andata male anche stasera per Gabriele alla ghigliottina: risposta corretta data… troppo tardi

Non ce l’ha fatta neanche oggi, lunedì 25 aprile, il giovanissimo campione Gabriele a L’Eredità: dopo la mancata vittoria di ieri, anche oggi la sua giocata si è conclusa con un nulla di fatto anche se, a differenza della puntata precedente, oggi è riuscito ad intuire quella che era la parola che lo avrebbe fatto vincere, ma lo ha fatto quando era ormai troppo tardi. La risposta da lui data è stata ‘ESPRESSIONI’, ma la parola corretta era ‘GENITORI’. E Flavio Insinna, nel momento in cui gli ha spiegato i collegamenti tra i cinque indizi e la risposta esatta, lo ha messo sulla strada giusta dandogli una sorta di sesto indizio, ossia “parenti molto stretti”: è stato in quel momento che ha capito che la parola corretta era, appunto, ‘GENITORI’.

L’Eredità, non ce l’ha fatta neanche oggi il campioncino Gabriele: in palio c’erano 17.500€

Gli indizi della ghigliottina nella puntata di oggi del quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna erano, come indicato nella foto in alto, ‘blue jeans’, ‘chat’, ‘naturali’, ‘severi’ e ‘sposa’. E a proposito della parola ‘GENITORI’, Gabriele prima di congedarsi ha voluto salutare i suoi di genitori, mentre Flavio Insinna ha chiesto ai presenti in studio di fare un applauso per tutti i genitori in ascolto, asserendo: “Mandiamo un pensiero anche ai genitori che non ci sono più…”.

Ci rifaremo con Gabriele. E ora, che siate genitori, zii, nipoti o cugini, c’è il TG1

ha ironizzato alla fine il conduttore, dando la linea, appunto, all’edizione di prima serata del telegiornale di Rai1.

Flavio Insinna fa una battuta sulla mancata vittoria di Gabriele di ieri

Ieri sera a tradire il campione de L’Eredità è stata la parola ‘BRIGADIERE’, che era la risposta corretta alla ghigliottina ma che non è riuscito ad indovinare pur avendo, tra gli indizi, vari cognomi di brigadieri di famose serie tv. Oggi, all’inizio della trasmissione, il conduttore ha commentato la cosa non nascondendo: “Quelle fiction in realtà erano della mia epoca”. Ha poi aggiunto scherzosamente: “Lo dico così Gabriele ride”.