L’Isola dei Famosi, spuntano delle difficoltà. Alvin: “Condizione critica”

Scritto da Giulia Tolace , il Aprile 11, 2022 , in Isola dei Famosi

Paura all’Isola dei Famosi: l’inviato racconta tutti i problemi

Tra poco andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi alle 21:30 circa su Canale5. In attesa di scoprire cosa succederà nel nuovo atteso appuntamento Alvin si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Più. Qui l’inviato ha scoperto le carte su ciò che accade a telecamere spente e dietro le quinte. A differenza di quello che il pubblico possa pensare per gli addetti ai lavori si tratta di un’esperienza altamente difficile.

“Le difficoltà qui sono tante. Sei sottopressione da tutti i punti di vista. Siamo in una condizione spesso critica per via dei nubifragi”

ha spiegato Alvin. Il problema principale riguarda dunque il meteo e la sua imprevedibilità ma non solo. Oltre ai problemi che sorgono dal lavorare con il maltempo Alvin spiega che nemmeno durante le pause possono rilassarsi. “Se piove non hai internet e il mare, nel villaggio in cui viviamo insieme, è fangoso” ha concluso.

Alvin si sbilancia sui concorrenti del reality: Jeremias e Floriana lo fanno arrabbiare

Dopo aver raccontato le condizioni estreme vissute a L’Isola dei Famosi Alvin ha parlato dei concorrenti di quest’edizione non sottraendosi dal fare nomi. In particolare l’inviato del reality di Canale5 ha detto, in generale, che ci sono alcuni naufraghi che lo fanno più divertire e altri che invece si sono rivelati più teneri di quanto lui si aspettasse. Al momento di fare nomi, invece, ha detto:

“Floriana e Jeremias sono vulcanici e impulsivi. Tendono a ragionare di pancia e mi fanno arrabbiare”.

Alvin ha inoltre aggiunto che quest’anno lo fanno correre di più ma lui di questo ne è felice. Per lui gli imprevisti sono una risorsa e un’occasione in più di divertimento.

Il rapporto con Ilary Blasi: parole al miele per la conduttrice

Infine durante l’intervista concessa a Tele Più Alvin ha parlato del suo rapporto con Ilary Blasi che conosce da anni. I due hanno condotto insieme in passato programmi come Top of the pops e Eurogames dei quali Alvin ha un bellissimo ricordo. Sull’esperienza di quest’anno a L’Isola dei Famosi l’inviato dice:

“Questa è la prima volta che io e Ilary lavoriamo a distanza. Il ritardo del segnale e quindi nella comunicazione è un ostacolo ma riusciamo a gestirlo con ironia”.

Infine Alvin ha spiegato perché si è assentato l’anno scorso rivelando che non c’erano le condizioni per accettare il ruolo. Quest’anno, invece, non ci ha pensato due volte a dire di sì.