L’Isola dei Famosi, arriva un provvedimento disciplinare: è colpa di Estefania

Estefania Bernal infrange il regolamento: preso provvedimento contro il suo gruppo

E’ stato spiegato più e più volte che i due gruppi di naufraghi all’Isola dei Famosi non possono parlare tra loro se non nell’unica ora concessa dalla produzione. Purtroppo però c’è chi invece ha infranto questa regola mettendo nei guai gli altri concorrenti del suo gruppo. Chi? La modella argentina. Difatti come mostrato nel daytime di oggi al gruppo è stato consegnato un comunicato in cui è stato svelato che purtroppo per punizione verrà spento loro il fuoco:

“Durante la notte la modella ha trasgredito al regolamento di non comunicare con l’altra tribù…Per questo motivo per ben 24 ore verrà spento il fuoco…”

Ovviamente gli altri concorrenti non l’hanno fatto presa bene.

Isola dei Famosi, tutti contro la modella argentina, che si difende: “Io non ho trasgredito le regole”

Estefania Bernal non ha fatto mistero di essere rimasta davvero sorpresa di essere stata accusata di aver infranto il regolamento, asserendo che non sarebbe affatto così: “Ma cosa dicono? Io non ho trasgredito le regole…” Purtroppo però gli altri naufraghi non le hanno creduto. E tra questi chi più l’ha criticata è stata senza ombra di dubbio Ilona Staller: “Come ti è saltato in mente di fare una cosa del genere?” Roger ha poi spronato la compagna a dire invece la verità. E quest’ultima, la quale è finita al centro delle attenzioni per un suo gesto nella puntata scorsa del reality show condotto da Ilary Blasi, ha vuotato il sacco: “Mi sono avvicinata a Guendalina, ma non abbiamo mica parlato…” Blind l’ha quindi attaccata: “Non mi piace che dici non è vero, non è vero…E poi la verità viene sempre fuori…”

Ilona Staller non ha pietà della naufraga argentina: “Pentiti!”

Successivamente si è visto che hanno dovuto spegnere il fuoco. E proprio in questo momento l’ex attrice di film per adulti si è avvicinata alla ragazza intimandole di pentirsi per la scorrettezza che ha commesso nei confronti del resto del gruppo a L’Isola: “Pentiti almeno…” A quel punto è intervenuto Edoardo Tavassi, il quale ha cercato di spezzare una lancia in favore della modella:

“Vabbè, basta dai…Ha capito…Ha sbagliato lo sa…Non mi piace questo accanimento…”

Blind però è un vero e proprio fiume in piena: “Hai riso quando spegnevano il fuoco…Non va bene!”