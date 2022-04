L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez insulta i Tavassi: “Siete vergognosi”

I fratelli Tavassi fanno infuriare il naufrago argentino dell’Isola: lo scontro in Honduras

E’ appena finita anche questa nuova puntata del daytime del reality adventure. Ed in questa occasione c’è stato un pesantissimo scontro tra Jeremias Rodriguez e i due fratelli di origini romane. Difatti Guendalina poco ha gradito il fatto che il naufrago argentino non abbia ringraziato nel momento in cui ha portato al gruppo i cocchi trovati durante una sua spedizione perlustrativa. Ad un certo punto è anche intervenuto il fratello di quest’ultima, che ha puntato il dito nei confronti del concorrente sudamericano:

“Sono tre giorni che non mi parli…Rosichi perchè parlo con Nicolas…”

E quest’ultimo si è subito difeso non spendendo parole al miele nei confronti dei fratelli: “Tu e lei parlate sempre male di tutti…Non mi piace…Siete vergognosi…”

Jeremias Rodriguez è una furia: “Non cadrò nelle provocazioni”

Il concorrente sudamericano de L’Isola dei Famosi è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti dei fratelli Tavassi, asserendo di non avere la minima intenzione di cadere nelle loro presunte provocazioni:

“State solo provando a provarmi, ma vi avviso subito che non ci riuscirete…Litgate e basta…”

Il figlio e il padre Gustavo, in un confessionale, hanno poi accusato Edoardo e Guendalina Tavassi, la quale è stata criticata da un ex naufrago, di non essere granchè sinceri e di star cercando solo di mettersi in mostra con liti e urla dalla mattina alla sera. Successivamente il figlio di Gustavo ha sferrato l’ultimo affondo: “Parlate solo di soldi e di tutti i reality che volete fare…”

L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi consiglia alla sorella: “D’ora in poi vanno ignorati”

I due fratelli si sono poi confrontati dopo questo durissimo scontro con Jeremias Rodriguez e suo padre. Ed in questa occasione l’uomo ha consigliato alla sorella di non dare più spago ai due concorrenti per quieto vivere, e non solo: “D’ora in poi vanno ignorati…Dammi retta Guendalina…” Quest’ultima, visibilmente adirata per tutta questa faccenda, ha dichiarato: “Meglio essere due fratelli pagliacci che gente come loro…” Ovviamente stasera Ilary Blasi parlerà con i diretti interessati della vicenda che in queste ultime ore ha riscaldato gli animi a Cayo Cochinos.