Marco Masini assente a The Band: perchè è in collegamento da casa?

Perchè Marco Masini si è assentato alla prima puntata del nuovo programma di Carlo Conti?

Non ha potuto prendere parte alla prima puntata di The Band il cantante, che è tra gli otto tutor: nei primi minuti della trasmissione Carlo Conti ha presentato tutti i suoi colleghi, eccetto lui, apparso nel maxischermo collegato da casa. Non è stato spiegato il motivo dell’assenza in studio, ma è facile ipotizzare che possa essere forse la positività al Covid (mentre scriviamo Marco non è ancora riapparso per scegliere la sua band, perciò non è detto che più tardi non sveli la ragione della mancata presenza in teatro). “Ho fatto tardi” si è limitato ad ironizzare l’artista nel momento in cui Carlo lo ha presentato. “Per arrivare da Firenze a Montecatini hai fatto tardi?” ha poi scherzato il conduttore.

The Band, il cantante ironizza sulla sua assenza in studio: “Lavori in corso in autostrada”

“Non sono lì perchè ho fatto tardi avendo trovato lavori in corso, la corsia di emergenza occupata e stavo anche finendo la benzina” ha scherzato Marco Masini con Carlo Conti che, ridendo, ha risposto: “Si va bene, dai”.

Ho quindi deciso di tornare indietro

ha poi aggiunto l’artista, con Carlo che ha concluso: “Hai fatto prima!”. Ribadiamo che mentre scriviamo Marco non è ancora riapparso per valutare le due band a lui affidate e scegliere quella da portare avanti nel percorso del programma: probabilmente quando lo farà svelerà anche la ragione della sua assenza. Neanche sul suo profilo instagram ufficiale, almeno per il momento, ha spiegato perchè è assente: con un post pubblicato qualche ora fa si è limitato semplicemente a ricordare ai suoi followers l’appuntamento con la prima puntata dello show, senza accennare, appunto, all’assenza in studio.

Carlo Conti emozionato per il debutto di The Band: “Abbiamo ricevuto più di 2mila iscrizioni”

Marco Masini a parte, sempre nei minuti iniziali della trasmissione il padrone di casa, salutando i telespettatori sintonizzati su Rai1, ha riepilogato un po’ il meccanismo della trasmissione rivelando che sono state più di 2mila le richieste di partecipazione. In un’intervista rilasciata oggi ha invece parlato di alcune difficoltà…