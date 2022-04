Roberta Morise cerca il riscatto da Carlo Conti? L’ultimo rumor di Dandolo

Roberta Morise vuole entrare nel cast di Tale e Quale Show dopo l’eliminazione dal reality? L’indiscrezione

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul magazine Oggi in cui svela curiosi retroscena sui personaggi del momento. Ed in questa circostanza ha posto le sue attenzioni sull’ultima naufraga eliminata da L’Isola dei Famosi. Secondo il noto giornalista quest’ultima avrebbe un obiettivo chiaro e tondo. Quale? Entrare nel cast del popolare talent show vip condotto da Carlo Conti, probabilmente per cercare un riscatto personale dopo essere stata eliminata quasi subito dal reality:

“Forse non tutti sanno che la conduttrice al suo rientro in Italia si è posta subito un obiettivo: entrare nel cast di Tale e Quale Show…”

Riuscirà a convincere il popolare conduttore, che tra poco più di una settimana tornerà su Rai1 alla conduzione del nuovissimo talent show The Band?

L’Isola dei Famosi, Alberto Dandolo dice la sua sulla naufraga eliminata: “Ha innescato molte dinamiche”

Successivamente il giornalista del settimanale Oggi ha anche colto la palla al balzo per esprimere una sua opinione sulla breve esperienza di Roberta Morise nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi (è stata eliminata dopo 2 settimane circa). Il giornalista non ha dubbi sul fatto che l’ex naufraga, nonostante sia stata poco in Honduras, è comunque riuscita a mostrare il suo bel caratterino creando non poche dinamiche:

“E’ stata eliminata dopo sole due settimane nonostante abbia innescato non poche dinamiche di gioco all’interno del gruppo dei naufraghi…”

E in effetti l’eliminazione della concorrente, che poco prima di dover abbandonare il gioco per sempre ha discusso con Lory Del Santo, ha sorpreso un po’ tutti i telespettatori.

Anticipazioni Isola, stasera la naufraga eliminata sarà in studio: confronto a distanza con Lory Del Santo?

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show adventure e in studio ci sarà anche Roberta Morise, la quale andrà a sedersi al fianco degli altri due eliminati: Antonio Zequila e Marco Melandri. E sono in tanti a credere che se avrà modo la popolare showgirl lancerà frecciate velenose alla sua rivale nel programma, che al momento vive a Playa Sgamada insieme al suo fidanzato Marco Cucolo, Floriana Secondi e Clemente Russo. Stasera ci sarà uno scontro a distanza?