Silvano Michetti che fine ha fatto dopo la squalifica all’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi: dove è finito il naufrago espulso per bestemmia?

Nella puntata di ieri sera del reality adventure condotto da Ilary Blasi nessuno ha menzionato Silvano Michetti, il quale giorni fa è stato squalificato dopo aver bestemmiato in diretta appena ha messo piede su Cayo Cochinos. Ovviamente sono stati tanti sui social a chiedersi che fine avesse fatto il naufrago. E dopo tante chiacchiere ed illazioni, ecco la verità. Difatti il portale web FanPage.it ha contattato l’ufficio stampa del fratello Ivano per capire la situazione. Ed in questa circostanza è stato subito comunicato che l’ex naufrago è al momento rientrato in Italia e sta bene. Verrà invitato in studio per parlare di tutta questa faccenda?

Silvano Michetti adirà per vie legali contro il reality show? Gli aggiornamenti

Il portale FanPage.it, parlando sempre del naufrago espulso da L’Isola dei Famosi giorni fa dopo aver bestemmiato in diretta Tv, ha anche svelato un altro succoso retroscena. Di cosa si tratta? In pratica questo famoso ufficio stampa ha rivelato al sito web che al momento l’ex concorrente, sulla cui squalifica ha espresso la sua opinione Ilary Blasi a Le Iene, si è affidato ad un ufficio legale per vederci chiaro su tutta questa vicenda: “Lo studio legale tiene ancora tutto al vaglio…” A tal proposito anche il fratello ha rivelato nei giorni scorsi di essere pronto a tutelare suo fratello in ogni sede opportuna pur di salvaguardare la sua immagine infangata ovviamente da quello che è successo giorni fa in Honduras. E chissà se potrebbe esserci anche la minima possibilità di un suo ritorno in gioco. Ovviamente i suoi fan lo sperano.

Isola, la famiglia del naufrago squalificato ha un obiettivo chiaro e tondo

Sempre Fanpage.it ha poi riportato che la famiglia di Silvano dei Cugini di Campagna si sarebbe affidata ad uno studio legale perchè avrebbe come obiettivo quello di provare che Mediaset avrebbe agito un po’ troppo frettolosamente nello squalificarlo dal reality show:

“Vogliono che Mediaset ammetta che non c’erano i presupposti per una squalifica considerato l’audio poco chiaro in un’espressione che non può considerarsi come una bestemmia o come un atto di blasfemia nei confronti di Dio o della religione…”

Secondo il fratello dello squalificato mancherebbero proprio i presupposti legali. Come andrà a finire tutta questa faccenda? Chissà, intanto il portale web ha tenuto a chiarire di credere che un suo reintegro sia davvero molto difficile.