“È successo di tutto”, Alberto Matano e il caos scoppiato dopo la diretta

La vita in diretta, la rivelazione del conduttore: “Dopo la puntata di ieri è successo di tutto”

Si è parlato ancora dell’Eurovision Song Contet nella puntata di oggi del programma pomeridiano di Rai1, dove il padrone di casa Alberto Matano ha posto l’attenzione sul caos che si è scatenato in Spagna per le feroci critiche che Cristiano Malgioglio ha espresso senza peli sulla lingua sabato sera durante la finale dell’evento nei confronti di Chanel, rappresentante della Spagna. Tali critiche sono state nuovamente fatte ieri da Cristiano in occasione della sua ospitata a La vita in diretta, motivo per il quale oggi Alberto ha raccontato: “Dopo la puntata è successo di tutto. E’ da stamattina che ricevo video, telefonate e messaggi su whatsapp dalla Spagna”.

“Le scuse di Malgioglio sono arrivate in Spagna”, le parole di Alberto Matano in diretta

Fatta la premessa in questione, il conduttore de La vita in diretta ha spiegato che Cristiano Malgioglio si è scusato con Chanel dopo la diretta di ieri (durante la quale ha dichiarato che la vittoria dell’ESC la meritava Achille Lauro) e il messaggio con il quale le ha chiesto di essere perdonato per le affermazioni pesanti pronunciate nei suoi confronti in diretta tv, le è arrivato. “Non si è liminato a farle le sue scuse, le ha mandato anche trentuno rose rosse” ha rivelato inoltre Matano, concludendo: “Ora sembra che la vicenda sia chiusa”.

La vita in diretta, l’ironia degli ospiti: “Dopo il caso Italia-Francia, ora c’è Italia-Spagna”

A commentare quanto detto da Alberto Matano è stata, tra gli altri, Monica Leofreddi, sua ospite in studio, che ha asserito: “L’anno scorso c’è stata la polemica con la Francia, arrivata seconda… quest’anno, invece, si è creato il caso con la Spagna”. La puntata si è poi chiusa, come ogni giorno, con il giornalista che ha ringraziato i telespettatori (forte dell’ennesimo successo d’ascolti ottenuto ieri) dando loro appuntamento per le 17.05 di domani ma, prima di cedere la linea al collega Flavio Insinna per una nuova puntata de L’Eredità, Alberto si è reso protagonista ancora una volta di una esilarante gag con il collega ed amico Salvo Sottile, anche lui oggi ospite in studio per il talk, al quale ha chiesto quante puntate mancano alla fine de I Fatti Vostri (“ne mancano tredici” è stata la sua risposta), dunque gli ha promesso: “Verrò a trovarti per fare il gioco del porcellino prima della fine di questa edizione”.