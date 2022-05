Alessandro Cattelan, nuovo show dopo l’ESC? “Ho delle cose da sistemare”

Nuovo show su Rai1 per Alessandro Cattelan? La sua risposta

Martedì 10 maggio si alzerà il sipario sulla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Quest’anno si svolgerà in Italia, a Torino, grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso maggio. L’Italia aveva già vinto due volte, nel 1964 con Gigliola Cinquetti e nel 1990 con Toto Cutugno. Tris d’assi alla conduzione: Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. L’ex presentatore di X-Factor torna su Rai1 dopo lo show Da grande andato in onda in autunno. Sotto il profilo degli ascolti non è stato un debutto felice sulla Rai per il talentuoso presentatore. Sarà alla guida di un nuovo show dopo l’ESC? Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni insieme ai suoi due colleghi di avventura, alla domanda sull’immediato futuro Cattelan ha risposto: “Io andrò un po’ in vacanza e poi…ho delle cose da sistemare…”. Incalzato da Mika che gli ha chiesto se farà un nuovo show ha risposto: “Te lo scrivo in chat…”.

Eurovision Song Contest, il conduttore: “Sfatiamo un falso mito”

Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini si stanno tenendo in contatto tramite una chat, danno l’idea di divertirsi molto nonostante le voci che vorrebbero il conduttore e la cantante ai ferri corti. L’ex presentatore di X-Factor ha rivelato di essere stato a Torino mentre stavano montando il palco che ha definito spettacolare. C’è tanta attesa dopo due anni in cui non ci si è potuti esibire davanti a una platea sterminata come quella dell’ESC. Confessa a Tv Sorrisi e Canzoni:

“E’ importante per noi fare tutto bene, avremo gli occhi del mondo addosso: sfatiamo il falso mito che gli italiani non sappiano organizzare questo tipo di eventi”.

Il programma delle tre serate dell’ESC: cosa accadrà il 10, 12 e 14 maggio

Ecco il programma delle tre serate della Kermesse canora: nella prima semifinale di martedì 10 maggio si esibiranno 17 nazioni, ne passano in finale 10. Nella seconda semifinale del 12 maggio si esibiranno 18 nazioni, 10 passeranno in finale. Il 14 maggio si svolgerà la finalissima: alle 20 finaliste si aggiungeranno le cosiddette “Big Five” ossia Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia. Il televoto è aperto ovunque ma non si potrà votare per la propria nazione. Blanco e Mahmood ripeteranno l’impresa dei Maneskin?