Ballando con le stelle 2022, cast: per la prima volta torna una concorrente

Continuano le indiscrezioni sulla prossima edizione dello show condotto da Milly Carlucci

Mancano ancora diversi mesi al ritorno di Ballando, ma in rete circolano già da tempo rumors su coloro che potrebbero essere i concorrenti della diciassettesima edizione. A fare l’ultimo ipotetico nome è stato il settimanale VeroTv, uscito ieri in tutte le edicole. Quello fatto dalla rivista in questione non è un nome qualunque, avendo una particolarità: si tratta infatti di un’ex concorrente dello show, quindi per la prima volta si parla della possibile partecipazione di un personaggio che ha già calcato la pista da ballo di Rai1. Di chi si tratta? Di Carol Alt, attrice e modella americana, popolarissima negli anni novanta, già concorrente nell’edizione andata in onda tredici anni fa. Sarà vera tale indiscrezione?

Carol Alt potrebbe tornare a partecipare a Ballando con le stelle come concorrente

Se la cosa dovesse concretizzarsi, dunque, Carol avrebbe la possibilità di prendersi una rivincita dopo la non proprio fortunata partecipazione del 2009, durata poche puntate, che l’ha vista ballare in coppia con Raimondo Todaro. Ribadiamo che l’indiscrezione è stata lanciata da VeroTv: non trattandosi di una notizia ufficiale, va ovviamente presa con le pinze fino all’eventuale conferma o smentita. Intanto circolano da settimane anche altri nomi, ossia Emanuel Caserio (attore de Il paradiso delle signore), Paola Barale (data per certa anche per una recente edizione ma poi non entrata nel cast) e Bianca Guaccero (reduce dalla partecipazione a Il cantante mascherato nelle vesti della medusa); in pole anche l’attrice Violante Placido, il conduttore di Linea Verde Beppe Convertini, la giornalista e conduttrice di RaiItalia Monica Marangoni, l’attore di Un posto al sole Michelangelo Tommaso e, nome clamoroso, Mara Venier, nel 2019 ballerina per una notte in una puntata.

Ballando con le stelle 2022: cambiamenti in giuria?

Concorrenti a parte, non sappiamo se ci saranno sorprese anche in giuria: ricordiamo, a tal proposito, che alla fine della scorsa edizione Selvaggia Lucarelli è apparsa ‘poco felice’ per tutto quello che è successo con Morgan e in alcune interviste ha lasciato intendere che il suo ritorno nello show non era da considerarsi scontato. Chissà se accetterà anche nel 2022, quindi, l’invito di Milly Carlucci che, lo ricordiamo, sarà di nuovo in onda dall’8 ottobre.