Ballando con le stelle, prossima edizione: nel cast una conduttrice Mediaset?

Emanuela Folliero resta in pole per Ballando con le stelle 2022: “Sarebbe una sfida per Milly Carlucci”

Circolano da tempo nomi su possibili concorrenti della prossima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, tra i quali quello di Emanuela Folliero, che sulle pagine del numero del settimanale NuovoTV uscito in edicola oggi, si è detta prontissima per cogliere al volo l’occasione. “Per Milly Carlucci sarebbe una sfida farmi ballare” ha ammesso, mettendo subito in chiaro di non cavarsela affatto bene con la danza.

Sono davvero scoordinata e con il ballo partirei veramente da zero

ha ammesso senza vergogna.

“Sarei pronta per questa nuova avventura”, le parole dell’aspirante concorrente di Ballando con le stelle

Nell’intervista l’ex annuciatrice e conduttrice Mediaset ha svelato che in famiglia a saper ballare è il figlio Andrea, che è quasi adolescente, raccontando anche di essersi rotta una gamba recentemente. “Se da qui a settembre non mi romperò qualcos’altro, sarei pronta a vivere questa nuova esperienza televisiva” ha ammesso sempre in merito al suo possibile approdo nel cast della prossima edizione di Ballando, non nascondendo che eventuali critiche della giuria non la spaventerebbero se riferite al suo modo di ballare: sarebbe diverso, invece, se la criticassero come persona. A tal proposito ha dichiarato:

Se i giurati mi criticassero per il mio modo di danzare, penso che darei loro ragione, ma se le critiche fossero rivolte alla mia persona, ovviamente non le accetterei.

Insomma, è pronta a tutti gli effetti a scendere in pista. A proposito di Ballando, Milly nei giorni scorsi ha annunciato una riconferma…

Non solo Ballando con le stelle: Emanuela Folliero ha anche un altro sogno che spera di realizzare

Eventuale partecipazione al programma di Milly Carlucci a parte, Emanuela non ha nascosto che le piacerebbe molto fare una trasmissione con Patrizia Rossetti, da sempre sua grande amica: “Sarebbe bello poter portare nel piccolo schermo la nostra amicizia di lunga data, sicuramente ci divertiremmo molto” ha asserito. Infine, nell’intervista la Folliero ha parlato anche della sua vita privata, dicendosi molto felice e convinta di non poter chiedere altro: “Vorrei che tutto restasse com’è. Le cose tra me e mio marito vanno a gonfie vele, mia mamma è anziana ma gode di buona salute e mio figlio sta crescendo bene” ha dichiarato. Milly la sceglierà ufficialmente per la prossima stagione del programma? Scopriremo sicuramente in estate se il suo nome sarà tra quelli dei vip che scenderanno in pista su Rai1 ogni sabato sera a partire dall’8 ottobre.